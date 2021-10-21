【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬

本港豪宅市場向來有價有市，近日市場再有名人高價放售名下山頂豪宅。市場消息指，華人置業（00127）大股東「大劉」劉鑾雄及妻子「甘比」陳凱韻以6億元放售山頂歌賦山里超級豪宅，呎價近14萬元，挑戰屋苑新高。

涉及單位為山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES洋房，實用面積4,299平方呎，連5,314平方呎花園及私人泳池，另附1,717平方呎天台，望南區景。業主叫價6億元，實用呎價約139,567元，逼近14萬元水平。

資料顯示，洋房於2009年以約1.8億元購入，現時叫價較12年前高約4.2億元或2.3倍。據悉，上述物業由「大劉」劉鑾雄向柏寧酒店陳氏家族購入，及後贈予其妻甘比。

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