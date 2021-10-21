▲ 【華融危機】中國華融股東大會通過全部議案 料距離復牌再近一步

中國華融 （02799） 復牌之路始見曙光，中國華融公布，今日舉行的2020 年度股東大會的表決結果，全部議案均獲通過，包括審議2020年度財務決算方案、批准發行普通金融債券、轉讓旗下華融證券股份及開展資產評估等議案。中國華融稱，待公司滿足復牌條件，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。

中國華融自今年4月起停牌，聯交所在6月中旬向中國華融發出復牌指引，包括（1）要刊發所有未刊發財務業績，並說明任何審核修訂；（2）證明本公司已遵守上市規則第13.24條（即發行人須有足夠的業務運作或擁有相當價值的有形資產或無形資產）；（3）告知市場所有重要信息，以供公司股東及投資者評估公司的狀況。

今次股東大會審議批准2020年度財務決算方案，意味有助滿足（1）要求，同時批准進行資產評估，意味中國華融早前公布獲中信等5家戰略投資者入股的計劃可以繼續推進。

根據上市規則第6.01A（1）條，聯交所可取消任何連續18個月暫停買賣之證券的上市地位，而中國華融的18個月之期限將於明年9月30日屆滿。

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