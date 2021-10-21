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【綫上招聘會】JobsDB下周二舉辦網上招聘會　逾50間大型企業參與　首200名參加者即可獲$100電子消費券

理財智慧 18:40 2021/10/21

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機會又嚟啦！JobsDB 於今年初起首辦綫上招聘會「Virtual Career Fair」，本月26日至28日再度舉行網上招聘會，共邀得約50間大型機構參與。參與機構橫跨各行各業，包括國際知名化妝品牌 Estee Lauder (Hong Kong) Ltd，連鎖服裝品牌 Zara Asia Limited，高級酒店品牌W酒店、大型零售商店Decathlon及 DON DON DONKI、專業物管服務公司嘉里物業管理服務有限公司，以及香港賽馬會（The Hong Kong Jockey Club）等等。

網上招聘會繼續設有即時綫上對話，並新增網上面試功能，讓求職者與僱主招聘代表直接交流，能夠深入了解職位內容及要求，更有機會獲得僱主即時聘用，安坐家中就能找到工作新機遇。

【職場調查】疫情下大學畢業生仍對就業充滿信心 46%香港大學生認為就業前景比上一代好 邊個行業最吃香?【見下頁

根據 JobsDB 最新招聘廣告數字，今年首三季整體市場的招聘數字，按年錄得近八成增長，其中零售、飲食、美容及酒店業等四大服務行業，甚至錄得逾一倍的按年升幅。隨著疫情漸趨緩和，各項消費需求復甦，預期酒店、餐飲及零售等行業前綫人才需求亦會持續增長。後疫情時代網購業務加速數碼轉型（Digital Transformation），企業對實體店舖與零售人才的定位及要求亦會隨之而有所改變。

一連三日的網上招聘會特意邀請了來自酒店、飲食、零售等服務行業、擁有資深行業及面試經驗的專業人士，提供可提前預約的一對一職涯諮詢服務，解答打工仔們有關新常態下的事業路向、職涯發展、最新人力需求等大小疑問；亦會為打工仔重點分享不同面試模式及技巧 ，幫助一眾打工仔做好搵工見工準備。

【筍工推介】郵政署招聘行政事務經理 月薪逾4萬元 表現好每半年派一次獎金 【見下頁

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JobsDB 網上招聘會「Virtual Career Fair」歡迎有意投身前綫服務業人士參加，無論是有意轉工、轉行，或想更了解服務業前景的打工仔，都可率先作網上登記，以便接收整個招聘活動的最新資訊，JobsDB 更為求職者準備打工利是，每日首 200 名參加者即可獲得價值 $100電子消費券。詳情與細則可瀏覽：bit.ly/VirtualCareerFairIsBack。

 

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撰文 : 陳楚琨

行業 疫情 數碼轉型 就業 馬會 招聘會 美容 餐飲 零售 香港

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