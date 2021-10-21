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【異動股】JS環球生活急插17%　創9個半月以來新低

股樓投資 17:00 2021/10/21

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JS環球生活(01691)今早略為低開0.8%，惟午後跌幅持續擴大，最多急挫19%見14.24元為9個半月低，收市仍跌16.3%，成交額7.74億元，成交量逾5000萬股。

上月集團曾獲主席增持，控股股東兼主席王旭寧在公開市場購買合共56.2萬股，總代價約900萬元。增持後，王旭寧共計持有公司股本56.03%。

 

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撰文 : 周兆邦

JS環球生活（01691） 港股

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