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【買樓理財】睇好白石角起鐵路站　投資客見有低市價放盤　無睇樓照入市

股樓投資 17:07 2021/10/21

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新一份《施政報告》指，政府將邀請港鐵（00066）研究以現時位處白石角的香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建東鐵綫車站，由於區內交通將會改善，有投資者因此趁機入市，更成功以低市價買入單位。

美聯物業廖雅章說，大埔白石角嘉熙6座低層H室，開放式間隔，實用面積248平方呎，向北享園景，早前以527.8萬元連租約易手，實用呎價約21,282元。值得留意的是，代理說現時同類單位入場價約570萬元，換言之，上址成交價略低市價42.2萬元。 

代理續說，新家為區內投資客，憧憬白石角將增設鐵路站，交通更為方便，而且租務需求不俗，即使上址不設睇樓，仍火速承接。資料顯示，原業主於2018年6月以約525.4萬元購入上址，故帳面僅賺2.4萬元，若連稅及佣金計，料明賺間蝕，惟單位一直出租，若計及租金收入，業主或未必要蝕。 

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計 【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 白石角 嘉熙 美聯物業

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