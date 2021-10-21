【買樓理財】睇好白石角起鐵路站　投資客見有低市價放盤　無睇樓照入市

新一份《施政報告》指，政府將邀請港鐵（00066）研究以現時位處白石角的香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建東鐵綫車站，由於區內交通將會改善，有投資者因此趁機入市，更成功以低市價買入單位。

美聯物業廖雅章說，大埔白石角嘉熙6座低層H室，開放式間隔，實用面積248平方呎，向北享園景，早前以527.8萬元連租約易手，實用呎價約21,282元。值得留意的是，代理說現時同類單位入場價約570萬元，換言之，上址成交價略低市價42.2萬元。

代理續說，新家為區內投資客，憧憬白石角將增設鐵路站，交通更為方便，而且租務需求不俗，即使上址不設睇樓，仍火速承接。資料顯示，原業主於2018年6月以約525.4萬元購入上址，故帳面僅賺2.4萬元，若連稅及佣金計，料明賺間蝕，惟單位一直出租，若計及租金收入，業主或未必要蝕。

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