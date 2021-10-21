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【網絡安全】數碼營銷公司Fimmick系統遭勒索軟件攻擊　逾3.5萬人資料或外洩

科技 16:54 2021/10/21

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Fimmick上月遭勒索軟件攻擊，受影響人數超過3.5萬人。

跨國數碼營銷公司Fimmick上月遭勒索軟件攻擊，牽連多間企業。個人資料私隱專員公署今（21日）公布，受影響人數超過3.5萬人，受影響的公司包括：L’Oreal、保柏、可口可樂及香港麥當勞等十間公司。 L’Oreal證實，該企有客戶個人資料外洩，外洩的個人資料包括姓名、電話號碼、電郵地址、住址、出生月份、Facebook帳戶名稱及Facebook電郵地址等個人資料。

【網絡安全】網絡攻擊活動激增　金發局3層面助應對

【網絡騙案】香港成為網絡攻擊及騙案的熱門地　受害人有何應對方法？

個人資料私隱專員公署指出，本月4日起陸續接獲Fimmick CRM Limited（Fimmick）及其企業客戶的資料外洩事故通報，指該企的電腦系統曾於9月遭勒索軟件攻擊，導致由Fimmick處理的部份個人資料外洩。

而到目前為止，受影響人數龐大，可能超過3.5萬人，實際數字有待Fimmick核實。私隱公署已於10月6日聯絡Fimmick 跟進事件，並於12日就事件展開調查。

截至今日，私隱公署已接獲10間Fimmick企業客戶的通報，除了L’Oreal Hong Kong Limited，還有保柏（亞洲）有限公司、可口可樂中國有限公司、歐洲坊控股有限公司、綠坊市場發展有限公司、美贊臣營養品（香港）有限公司、曼秀雷敦（亞洲太平洋）有限公司、香港麥當勞、雀巢香港有限公司、及利潔時有限公司。

私隱專員鍾麗玲呼籲，曾向上述公司提供個人資料的市民，包括成為有關產品會員或經網上訂購產品的客戶，提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可聯絡有關公司查詢，亦可以向私隱公署查詢或投訴。

【網絡安全】勒索軟件攻擊猖獗　企業宜採3招減風險

責任編輯：曾曉汶

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