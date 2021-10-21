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【恒大危機】 恒大合生交易告吹 雙方各執一詞 違約方或需賠10億 恒大系復牌後急跌

股樓投資 16:48 2021/10/21

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恒大物業（06666）賣盤予合生創展（00754）交易告吹。今日3隻股份齊齊復牌，恒大系大跌，中國恒大（03333）跌12.5%，報2.58元；恒大物業跌8%，報4.71元；合生創展則升7.6%，報26.6元。

【大行報告】 大和重申濠賭股持正面看法 上調4股至「買入」評級【見下頁

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至於交易失效的原因，買賣雙方各執一詞。恒大集團昨晚（20日）公告指，有理由相信買方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購先決條件，公司於本月13日行使權利，解除或終止協議。

而合生公告反駁，指恒大未按協議於10月12日完成交易，更在訂立協議後要求修改付款條款，要求合生直接將200.4億元的收購款項，直接付予中國恒大，而非目標公司，即恒大物業。合生直指，此舉有違一貫商業做法，理由是在盡職審查之前，難以確保恒大物業收到恒大等關聯方的應付款。

值得留意的是，合約列明若協議一方違反該協議，令訂約方無法根據該協議落實完成，非違約方有權終止該協議，而違約方須向非違約方支付違約金10億元。

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記者：郭秀慧

恒大物業（06666） 復牌 收購 港股 恒大 中國恒大（03333） 合生創展（00754）

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