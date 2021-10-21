【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿

新加坡新冠肺炎疫情未見緩和，單日新冠肺炎死亡數字更創紀錄新高。新加坡官員周三（20日）警告指，若新冠確診數字仍未回落，當地醫療系統或會不勝負荷。新加坡的隔離病床及深切治療部病床亦分別已瀕臨爆滿。

新加坡單日死亡創新高 延長防疫措施一個月 【下一頁】

新加坡財政部長、兼新冠疫情工作組聯合主席黃循財周三表示，在目前新冠肺炎疫情情況下，新加坡面臨醫療系統不堪重負的巨大風險，醫院有接近90%隔離病床及超過3分2的深切治療部（ICU）病床已爆滿。

黃循財指，當局將遏盡所能提高醫療系統負荷，即使增加病床或購買新設備，惟醫護人員工作量太大，面對沉重醫療壓力。雖然政府正努力增加醫護人手，仍需時間改善相關情況。

新加坡開放8國旅客免隔離入境 包括美英加 【下一頁】

衛生部長兼工作組聯合負責人王乙康指，當地60歲以上未接種疫苗的感染人數仍然高企，佔留院ICU及死亡人數的3分2。新加坡的情況輕微及無症狀確診患者被安排在家治療，讓醫療系統專心應對重症患者。

新加坡衛生部宣布單日新增近4,000宗新冠感染病例，以及18名新冠患者死亡，死亡數字創單日紀錄新高。當局因應疫情未見緩和，宣布將現有防疫措施延長一個月，直至11月21日。措施包括維持二人限聚令、大部分民眾可在家工作等。

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責任編輯：郭麗明