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【投資心理學】魷魚遊戲中角色的抉擇 利用機會成本作出精明投資

理財智慧 18:29 2021/10/21

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韓國電視劇《魷魚遊戲》（Squid Game）在Netflex 已經上映超過一個月，在播放後一直佔據香港Netflex熱播榜的首位，甚至不少商家都開始出售與劇中相關的週邊產品，例如椪糖、角色的衣物等。劇中的主要內容是講述456名「社會邊緣人」因為欠債而陷入絶望的情況下，被引誘參加一個生存遊戲，羸得所有六輪遊戲的參加者，可以獨享巨額的獎金。本文嘗試以機會成本概念去剖釋《魷魚遊戲》以及如何將機會成本應用在投資決策上。

《魷魚遊戲》的收益

在Netflix 最新公佈的第三季股東大會指出，《魷魚遊戲》的觀看人數達1.42億次，成為Netflix史上播放次數最多的劇集，在94個國家和地區均成為串流榜單第一名。根據Bloomberg的報告顯示，《魷魚遊戲》為Netflix帶來接近9億美元的影響價值，同時也受益於《魷魚遊戲》的大流行，Netflix 上季的訂閱人數上升了438萬。除此以外，《魷魚遊戲》的熱播也帶動股價上升，在美國Nasdaq上市的NFLX 的股價由9月初的573美元升到現在的625美元，一個月內升了接近9%。

【營商策略】Netflix新劇《魷魚遊戲》熱播　周邊產品受捧熱賣【下一頁

機會成本

機會成本(opportunity cost) 概念是經濟學最入門的經濟理論，是指人在有限的資源下面對眾多的方案或選項時，只能選擇其中一個，而被捨棄的其他選項中，價值最高的那一個便是機會成本。人在每日的不同的情況下也需要作出選擇，如每天的衣著、早餐的選擇等。甚至有些人在無法作出決策時，也會考慮參考其他人的意見，例如在討論區不時有網民發帖「揀邊份工好」，希望其他網民提供意見，作出決定後被放棄的工作便成為機會成本。

【投資心理學】盲目跟風與羊群心理 學做理性投資者【下一頁

機會成本與《魷魚遊戲》

《魷魚遊戲》中總共有456名參加者，每一位都會社會的邊緣人，同時也背負巨額的金錢糾紛。例如以主角成奇勳為例，由於長期沉迷賽馬賭博，面對妻離子散，甚至要借「高利貸」，在別無他法的情況下，甚至被債主強逼簽署了「放棄身體切結書」，為了獲得「翻身」的機會，決定參加魷魚遊戲。以他的角度來看，參加遊戲的機會成本是不參加，如果主角不參加比賽的話，只會繼續債務纏身、一個月後還不上錢就會失去一顆腎臟，或者一顆眼球。因此主角參與魷魚遊戲是最好的選擇。對於其他參加者，例如抵押了母親的魚店和虧空公款的曹尚佑、姜曉急需要錢將母親送到南韓、阿里需要養妻活兒、張德秀被黑道追殺，對他們而言，參與魷魚遊戲是一個最好的決定。

同時在第五個遊戲「彈珠比賽」中，智英與姜曉的互動也引證了機會成本理論。她們兩人原以為合力一起打敗對手，誰知比賽開始後才知道兩個只能活一個。她們兩人並不急著玩遊戲，反而是各自分享自己的經歷，在決勝時刻，智英故意輸掉比賽，決定犧牲自己，讓姜曉獲勝。因為智英認為姜曉比自己有更值得活下來的原因。由於在「兩個只能活一個」的情況下，總有一個人要放棄自己的生命，智英也作出了認為最理性的決定。

機會成本與投資

我們在做投資決定的時間也無可避免會遇上機會成本的困境，在機會成本中主要分為「外顯成本」（explicit cost）和「隱含成本」（implicit cost）。外顯成本即實際的支出，例如在有限的資本下作出投資部署，例如決定買入哪一隻股票或基金。「隱含成本」是一些非實體的成本，例如投入時間和效率等，有些投資者花大量時間閱讀投資書籍或資料，或者每日都要花時間去「睇市」，但所花的時間是變相放棄了其他作用，例如陪伴家人、上健身房，甚至做兼職賺錢等。

【精明理財】 樓價升又想關自己事？ 除左買樓仲可以考慮房地產基金【下一頁

基金與股票的選擇

我身邊不少的朋友，在考慮購買基金和股票的情況下，都寧願購買股票。除了相信自己的眼光外，同時也認為基金的收費較高。但以機會成本的角度而言，基金是有兩項優勢─分散投資和較低的隱含成本。不少的股票基金也是按比例買入多隻的股票，變相投資者利用較少的成本買入多隻股票，達到風險成本的效用。相反，以購買港股為例，每一手動輒都要幾千到幾萬元，如果投資者想達到分散投資的效果，可能需要更多的資金。同時，每個基金也有專業的基金經理協助管理，他們會根據實時的市況更新投資配置，投資者就可以省卻自己花時間作研究的時間，變相令自己隱含成本降低。

 

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責任編輯：陳佳恩

魷魚遊戲 股票 南韓 Netflix 電視劇

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