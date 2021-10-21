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【香港失業率】香港失業率再跌至4.5%　續創疫情後低位

宏觀解讀 16:45 2021/10/21

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【香港失業率】香港失業率再跌至4.5%　續創疫情後低位

香港失業率續創疫情以來最低。港府公布，7月至9月香港失業率為4.5%，較前一月份跌0.2百分點，為2020年1月至3月以來低位；最新就業不足率跌0.1百分點至2.1%。香港最新總就業人數增加6300人至365.8萬人，失業人數減7100人至18.06萬人，總勞動人口為383.86萬名，較前一月份少900人。

港府指出，期內大多數主要經濟行業的失業率、就業不足率均見下跌。樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。

就業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。 

勞工及福利局局長羅致光稱，受惠經濟復蘇更形穩固，勞工市場進一步改善，消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動。然而，環球疫情的發展仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素，社會各界應對疫情保持警惕，並努力實現更廣泛的疫苗接種。

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編輯：麥德銘

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code）

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

經濟 就業 失業 勞工及福利局 羅致光 失業率

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