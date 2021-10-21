【人幣定存】大行3個月人幣定存息最高2.66厘 罕有連續兩天勁加息

▲ 渣打罕有連續兩天加3個月人民幣定期存款息，新息率最高有2.66厘。

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跨境理財通啟動第3天，兩間大小行齊加人民幣定期存款息率，包括渣打香港 （02888） 及交銀香港。最矚目的是，渣打連續兩天大幅加息，今天（10月21日）勁升3個月人幣定存年息0.26厘，新息率至2.66厘，門檻僅1萬元（人民幣，下同），不過，這一特惠息須指定電子渠道開立等附帶條件。如以相同存期計，為繼恒生 （00011） 及富邦的2.8厘，以及信銀國際的2.7厘而位列季軍。專家預期，眼下外圍仍變數甚多，如全球緊盯11月4日聯儲局議息後或公布退市大計等，遂令3個月短存較受捧，而銀行也致力搶跨年錢。

兩日內雙招齊發的渣打，剛於昨天（20日）勁加3個月人幣定存年息0.66厘，由1.8厘調升至2.46厘，而入場費為等值10萬港元，該行於10月4日已驟升這存期年息0.3厘。而自10月至今，在短短不夠1個月內經歷兩連加後，累升0.96厘，新息率至2.46厘，在發鈔行中頓變最高。同樣，交銀香港亦於昨天略加半年人幣定存年息0.07厘，新報2.55厘。專家以發鈔行連番加息，料中小行被逼跟加。

6個月人幣定存最高息2.8厘【下一頁】

此外，單以大行比併，目前滙豐（HSBC）的3個月人幣定存年息為1.3厘，中銀香港 （02388） 同存期為1.5厘，工銀亞洲則是2.4厘。而渣打有兩個選擇，分別為起存額1萬元，以指定數碼渠道開立享2.66厘，如斥等值10萬港元新資金，則為2.46厘。可是，幾間銀行年息仍不及恒生的2.8厘。

業界指，踏入第3天的跨境理財通，以港人在內地已擁有約100萬個帳戶，若符合資格，可隨時調資大灣區北上做定期存款，大小行為迎戰，爭相鬥高息。

不過，檢視本周首4天，另有兩行卻減息，大新 （02356） 削低3個月年息0.1厘、至0.7厘；招商永隆更兩連減，累削半年定存0.1厘、新報2.75厘。而大眾銀行及華僑永亨則加完又減。

那邊廂，展望人民幣兌美元的滙價，在岸價及離岸價升穿6.4心理大關後，今午在岸價仍高企在6.39水平，市場難得呈現滙升息高的雙贏局面。

財政部40億美元國債定價低於初期指引【下一頁】

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，內地滯脹預期消退，加上美元回軟，變相令人民幣急升，短期內料上試6.3525到6.3665。陳正犖補充，維持3個月內人民幣見6.4，未來半年到1年再上試6.35，長線目標為5.6。

此外，人民幣資產有大需求，財政司司長陳茂波今天指，境外機構持有內地債券近3.8萬億元。另方面，國家財政部昨日在港成功招標發行60億人民幣國債。中銀香港指，其中2年期和7年期國債的增發量，分別為45億元和15億元。本次招標的中標價格，依次為99.82和105.1，對應收益率約為2.506厘及2.758厘。市場反應熱烈，兩年期的認購倍數爲發行規模之2.2倍，7年期也有2.15倍。

中國銀行（香港）全球市場部副總經理朱璟表示，財政部在港成功招標發行60億人民幣國債。從離岸人民幣市場來看，香港地區是全球離岸人民幣的資金池中心，香港人民幣存款今年總體保持平穩上升趨勢。目前全球央行持續低息潮，人幣資産的收益率在全球凸顯。市場對國債的認購反應熱烈，充分體現了人幣資産受到全球投資機構的青睞。本次的7年期國債增發進一步完善了離岸人幣國債收益率曲綫，二級市場交易日漸活躍，有利於企業利用境外人民幣市場融資，促進人民幣國際化。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪