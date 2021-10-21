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【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？

理財智慧 17:05 2021/10/21

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萬聖節是小朋友扮鬼扮馬出去拿糖的日子，今次大朋友可能你都有份「發大財」，香港賽馬會安排萬聖節金多寶在下周二（26號）攪珠，頭獎有6,000萬元，估計一注獨中可贏取8,000萬元，市民可在今晚（21號）買入「心水」號碼，截止下周二（26號）晚上9時15分前，市民可經各場外投注處、電話投注，及互動投注服務（包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票），而為了預留更多時間讓市民購買彩票，馬會於本周六（23號）將不會舉行攪珠。

馬會透露，歷來合共7次的萬聖節金多寶攪珠中，「22」號被攪出次數最多，共攪出過4次，而「17」及「29」號則分別被攪出過3次，可稱為「幸運號碼」。除了2019年沒有人中頭獎外，其餘三期中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼的方式獲中頭獎。

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責任編輯：陳頌潔

財務自由 賽馬 萬聖節 香港 馬會 六合彩

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