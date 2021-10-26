【六合彩】萬聖節金多寶今晚攪珠 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？（附歷年5大最旺投注站）

萬聖節是小朋友扮鬼扮馬出去拿糖的日子，今次大朋友可能你都有份「發大財」，香港賽馬會安排萬聖節金多寶在今晚（26號）攪珠，賽馬會估計一注獨中可贏取8,000萬元，市民可經各場外投注處、電話投注，及互動投注服務（包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票），截止投注時間為今晚9時15分。

馬會透露，歷來合共7次的萬聖節金多寶攪珠中，「22」號被攪出次數最多，共攪出過4次，而「17」及「29」號則分別被攪出過3次，可稱為「幸運號碼」。除了2019年沒有人中頭獎外，其餘三期中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼的方式獲中頭獎。

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責任編輯：陳頌潔