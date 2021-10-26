  • 28°C
香港時間 : 20211026日 (二) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【六合彩】萬聖節金多寶今晚攪珠 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？（附歷年5大最旺投注站）

理財智慧 15:42 2021/10/26

分享：

萬聖節是小朋友扮鬼扮馬出去拿糖的日子，今次大朋友可能你都有份「發大財」，香港賽馬會安排萬聖節金多寶在今晚（26號）攪珠，賽馬會估計一注獨中可贏取8,000萬元，市民可經各場外投注處、電話投注，及互動投注服務（包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票），截止投注時間為今晚9時15分。

馬會透露，歷來合共7次的萬聖節金多寶攪珠中，「22」號被攪出次數最多，共攪出過4次，而「17」及「29」號則分別被攪出過3次，可稱為「幸運號碼」。除了2019年沒有人中頭獎外，其餘三期中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼的方式獲中頭獎。

以下為5間歷年來最旺投注站

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

財務自由 賽馬 萬聖節 香港 馬會 六合彩

上一篇文章

【碳中和】港華燃氣轉型攻智慧能源 復牌先升後跌 大摩關注產能目標過於進取

下一篇文章

【宏觀中國】消費復甦動能持續乏力 政策刺激刻不容緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風
【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)