▲ 【反壟斷】市監局：提高重點領域監管執法水平 立規矩儆效尤、促進公平競爭

國家市場監督管理總局局長張工接受《新華社》訪問時表示，為支持和促進各類市場主體創新創業的發展動力和活力，將提高重點領域監管執法水平，持續規範平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域競爭行為，嚴格依法查處壟斷協議、濫用市場支配地位等壟斷行為，立規矩儆效尤，強化規範和警示，以公正監管促進公平競爭。

張工透露，下一步，市場監管部門要進一步營造市場化法治化國際化營商環境，為各類市場主體投資興業、規範健康發展提供公平、透明、可預期的良好競爭環境。強望會完善公平競爭制度，著力加強競爭監管執法，進一步保護公平競爭。

張工提到，促進公平競爭的鮮明導向有利於推動形成企業良性互動，為中小企業持續健康發展創造更大發展空間，進一步激發各類市場主體的活力，更好發揮超大規模市場優勢，增強高質量發展動能。張工又指，當局會提高事前預防能力，健全市場競爭狀況監測評估和預警制度，同時持續加強經營者集中反壟斷審查，防止「掐尖式併購」。

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