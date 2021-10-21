【金融學院】陳坤耀：香港發展大灣區須開放心態、難加入RCEP和CPTPP　不用太強調STEM

▲ 【金融學阮】陳坤耀：香港發展大灣區須開放心態、難加入RCEP和CPTPP 不用太強調STEM

香港大學專業進修學院（HKU SPACE）主席陳坤耀教授接受金管局促成的「金融學院」訪問，談及香港經濟發展定位。陳坤耀認為，香港最大優勢是位置，必須發揮中介人角色，專注於物流、金融、專業、資訊科技及科技服務等現代服務業，但認為香港難以加入RCEP（區域全面經濟夥伴關係）和CPTPP，認為相關區域組織過於政治化，「香港可以參與的空間也不多，RCEP倒是有機會的」。

陳坤耀認為，儘管大多數時候都身不由己，香港應盡可能避開地緣政治，尋找雙邊或多邊自由貿易協定的機會，而不是參加大型的、巨大的區域組織。他坦言，香港已經是自由港，參與自由貿易協定不易，「因為我們沒有甚麼可以提供給談判對手」。他續指：

我認為香港能做的，就是從事貿易便利化、投資推廣，和投資自由化，這些才是香港最需要的。 舉例來說，香港具備參與「一帶一路」的優勢，「一帶一路」貫穿東盟和東南亞，這是好事。

大灣區發展須調整心態 建議參考APEC通行證便利通行

對於大灣區發展，陳坤耀稱，現時經濟發展對規模要求很重要，「750萬人口不足以支撐由現代科技推動經濟」，與大灣區接軌、與「一帶一路」連接，都是擴大香港經濟潛在規模的機會。

他續指，香港人首要挑戰是心態，「要意識到自身規模的限制，這很重要」。

雖然目前中港依然因應疫情有出入境限制，陳坤耀認為，長遠而言，香港和大灣區內地城市宜有類似亞太經合組織（APEC）通行證制度，讓符合資格人士申請，能在香港和大灣區之間自由通行。

在資金、訊息層面，他認為，目前已有愈來愈多方式，讓資金可以互相流動，「不完美，但可行」，不過訊息流仍有難度，因這不僅是經濟問題，也是國家安全問題、科技問題、知識產權問題。

籲年輕人須跨科學習 不用太強調STEM

陳坤耀認為，過去，第一產業（農業）、第二產業（工業）、第三產業（服務業）是涇渭分明，但隨着科技轉變，產業之間的界線變得非常模糊，漸已融為一體。

他認為，年輕人需要博雅教育（Liberal Arts and Science），重視跨科學習，令一個人能夠理解世界、認識世界、以更有效方法去處理問題，現時所有科技變化都是持續的，幾乎每一秒都有新事物出現，不可能只專注於一件事。

往日，一門專業甚至可以傳承兩、三代。但今天，你可能一生之中轉換五、六次職業

陳坤耀稱，現今世代要有適應能力（Adaptability）、思考能力（Brain Power）、創造能力（Creativity），即使STEM（科學、科技、工程和數學）在科技主導社會相當重要，但認為香港以至全世界都過分強調STEM，要同時兼顧其他文科和人文學科，預視和解決問題。

他建議年輕人不要太早和太快走專業的路，應該趁年輕時，盡量增廣見聞、吸收經驗，而畢業後終身教育、持續教育也非常重要。

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