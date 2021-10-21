【恒大3333】中銀保監劉忠瑞：恒大僅個別問題　不會對中資企業的信譽帶來大影響

▲ 中銀保監劉忠瑞：恒大僅個別問題 不會對中資企業的信譽帶來大影響

多位中央官員近期就恒大 （03333） 債務危機問題發聲。中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞在三季度銀行業保險業數據信息暨監管重點工作發布會上表示，恒大集團的問題是個別企業的問題，相關部門和地方政府正在按照法制化、市場化的原則，依法依規開展風險的處置化解工作，判斷恒大不會對行業或是整個中資企業的信譽帶來大的影響。

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劉忠瑞稱，中資企業信譽的關鍵在於中國宏觀經濟的穩定向好，持續穩定向好的發展奠定了中資企業信譽的基礎，也奠定了房地產企業長期穩定發展的基礎。所以，個別企業的問題不會給整個行業帶來大的影響。

他又指，與住建部和人民銀行聯合印發《關於防止經營用途貸款違規流入房地產領域的通知》，指導各地開展專項排查，做好違規問題的整改問責，經營用途貸款違規流入房地產領域的問題得到有效遏制；持續4年開展全國性的房地產專項檢查，對發現的違規問題依法進行處罰。

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編輯：袁諾曦