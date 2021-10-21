【手提電腦】微軟Surface Go 3攻港　最平僅售$3,188

▲ 而這款手提電腦堪稱是微軟推出的Surface產品中體積最小的，其重量僅1.2 磅，機身亦繼續沿用上代設計，並配備10.5吋觸控屏幕。

微軟（Microsoft）日前在秋季發布會上推出多項新產品，當中包括結合平板電腦與手提電腦功能的Surface Go 3。而微軟終在今（21日）宣布，Surface Go 3即將登陸香港，11月2日起正式開賣，最平僅售3,188港元。

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微軟宣布，Surface Go 3於11月2日起在香港上市。而這款手提電腦堪稱是微軟推出的Surface產品中體積最小的，其重量僅1.2 磅，機身亦繼續沿用上代設計，並配備10.5吋觸控屏幕。

硬件方面，Surface Go 3預載最新Windows 11系統，支援 Windows Hello 臉部辨識。處理器則有兩款供選擇，分別是：Intel Pentium Gold 6500Y 及第 10 代 Intel Core i3-10100Y 雙核處理器，其中搭載Intel Core i3處理器的運算速度提升60%。

售價方面，搭載Intel Pentium Gold 6500Y版本的Surface Go 3售3,188港元起；搭載Intel Core i3的則售4,288港元起。而LTE型號就將於未來數月內推出。

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責任編輯：黃顯晴