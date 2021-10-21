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【樓市熱話】租客擅自貼牆紙 業主收樓驚覺滿屋膠水漬 想知是否有權扣按金？ 網民：以為去了凶宅

理財智慧 18:51 2021/10/21

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業主收回出租物業，最怕是遇到無良租客，搞到單位內部面目全非。最近有業主在討論區發帖求救，指向租客收回單位後，發現滿屋都是膠水漬、廚房廚櫃亦殘破不殘、發晒霉，原來租客未經她同意下，私自在牆身上貼牆紙致發霉，她想知道是否有權扣租客按金。

事主近日在「親子王國」發帖，透露在2018年把柴灣一個單位，租給一名長相斯文的租客，由於當時未重新翻油牆身，所以每月少收該租客1,000元當作補償，讓他選擇自己油牆或不油。三年過後，這名租客退租，事主收樓時發現屋內滿布膠水漬，原來租客擅自在全屋貼牆紙，剷走後令牆身滿得「一撻撻」，有一邊牆則嚴重發霉。

事主出租單位圖片：

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據事主所言，「本身不知道租客貼了牆紙，原本預了要搵裝修師傅翻油、執執牆身，但無預計過情況會這樣嚴重。」

至於廚房，事主亦投訴，地櫃被租客用類似錫紙的東西包枱面，原來是這部份發了霉更腐爛，所以用錫緍遮蓋住，有幾隻櫃門用貼紙粘住，牆身本身是鋪磚到頂，又貼了牆貼。事主不禁嘆道：「如果佢有同我講廚房地櫃有問題，我一早就維修咗，依家變咗無得整要成個櫃換！」

她表示「從來無試過有租客住到咁退租交樓，無經驗。」因此她想知道，在這樣情況下，有無權要求扣按金呢？

對於事主的遭遇，網友普遍支持她扣減按金，表示：「真係好殘，會扣。其實你太好人，無油油都唔使每月減1000」、「牆身扣，因為係不正常使用；廚櫃如果不是損耗是租客整爛，扣」、「實要扣啦，唔俾扣咪叫佢搵師父幫你還原」、「你維修嘅費用應該要租客負責，先在按金扣，如果唔夠要租客再補錢」。

其他網民回應：

邊有租客咁痴線，塗膠水落業主幅牆架？

租客可能第一次租樓。不知規舉。業主又無相片比佢、又無口頭或白紙黑字講明出租期間嚴禁事項，可能有得拗

你間屋搞到鬼屋咁，十萬都唔知埋唔埋到單？我明你感受，真係好大打擊。

好離譜喎！點解啲人咁無公德心㗎！自己都住緊㗎喎！一於扣按金唔使同佢客氣

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記者：李兆明

物業出租 柴灣 香港 凶宅

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