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【買樓理財】趁低息買多層樓收租　日後或予子女自用　投資客到東涌尋寶

股樓投資 16:31 2021/10/21

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東涌區樓價相對較平，吸引不少投資者入市。中原地產曹嘉華說，東涌藍天海岸2座高層F室，實用面積485平方呎，兩房間隔，享山景，原叫價820萬元放盤，短短兩星期速獲投資者承接，而單位終減價12萬元，以808萬元易手，實用呎價約16,660元。 

曹嘉華透露，上址買家趁低息環境增持物業，打算長綫收租，或日後予子女自用。他又說，上址買家睇樓多時，鍾情東涌環境優美，樓價亦低水，加上單位屬高層兼有裝修，一見傾心，故睇樓當日，即火速拍板承接。 

資料顯示，原業主於2014年4月以466萬元購入單位，持貨7年，現帳面獲利342萬元，物業期內升值約73%。 

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 藍天海岸 東涌 中原地產

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