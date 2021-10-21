【芯片加價】傳台積電明年加價20%　晶圓代工整體加價潮將放緩

▲ 傳台積電明年加價20% 晶圓代工加價潮將放緩

晶圓代工廠據報明年將繼續加價。據台媒《電子時報》引述消息人士表示，台積電（美： TSM）12月後或將上調報價20%，聯電（美：UMC）明年亦會上調價格10%。雖然上漲趨勢延續，但在2022年預計幅度將放緩。

台積電周三美股跌1.2%，收報115.59美元，聯電亦跌近2%，收報10.42美元。

報道指，聯電已通知客戶，明年1月起產品價格將上調不到10%。但聯電新一輪漲幅就較前幾個季度更低，而世界先進和力積電仍在與客戶就明年第一季度的報價進行談判，預計漲幅也將較前幾個季度下降。

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編輯：袁諾曦

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