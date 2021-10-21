▲ 【香港經濟】滙豐：港企對前景漸趨樂觀 近八成企業估一年內收入實現增長

香港新冠疫情受控，而且受電子消費券帶動，本地經濟有所復甦，連帶營商情緒都轉趨樂觀。滙豐調查發現，近80%受訪的香港企業預計，未來12個月內業務收入可以實現自然增長，逾60%企業更已經開始增加人力資源投放。

滙豐發表《滙豐商貿領航：工作新未來》報告，發現香港企業除對前景轉趨樂觀，同時視員工為業務長遠發展的關鍵，並正著力增加人力資源投放。

調查顯示，64%受訪的香港企業已經著手透過提升員工技能、培訓人才和增聘等方式，以建立可持續的人力團隊，另有34%亦正計劃作出相關投放。

企業又採取行動，配合員工在經濟誘因以外的需求，及更重視員工福祉以及作息平衡。為協助員工適應新常態，受訪企業陸續推行不同福利措施，包括具彈性工作時間（44%）、為居家工作設備提供補貼（40%）、增加年假或休假（38%），以及制定健康福利指引和投入相關資源（37%）等。

滙豐香港工商金融主管方嘯表示，疫情重新譜寫工作模式的定義，香港商界對業務增長前景樂觀，而投資於員工團隊以確保其可持續性，將成為企業保持增長動力的要務。我們預期企業將增加在員工方面的投放，以提升整體業務的抗逆力。

《滙豐商貿領航：工作新未來》報告在今年8月訪問全球10個市場、逾2,100間企業的管理層，當中包括213間香港企業。

相關文章：

【香港經濟】大華銀行：香港第四季GDP料增5.6% 零售銷售仍遠低於2019年平均水平

【香港經濟】金管局：貸款增長回復至疫前水平 資產質素續處健康水平

【香港經濟】總商會上調全年GDP預測至6.3% 較原預測升2.8個百分點

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code）

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機 商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看）