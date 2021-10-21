【ESG】中國潔淨能源ETF昨創新高 專家建議仍值得追買

▲ Global X中國潔淨能源曾創上市新高，報164.95元，專家指未見頂。

減廢節能的洪流銳不可擋，在港交所 （00388） 掛牌的3隻ESG（環保、社會及管冶）ETF，當中的GlobalX中國潔淨能源 （02809） ETF，昨天（10月20日）曾創上市新高，收市報164.95元，今天（21日）稍為回吐，暫報160.2元。專家認為，潔淨能源甚具「錢」景，現水位仍值得追買，趕乘綠色大潮的順風車，料今年底挑戰175元才見頂。

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光大新鴻基財富管理策略師溫傑回應本報查詢指，中國潔淨能源昨日創出上市新高，現仍相當看好此ETF的發展前景，主要有3大原因，包括：（1）近年市場上掀起了綠色投資的概念，作為以潔淨能源作主題的ETF，自然受到市場資金追捧；（2）事實上， 近十年來，氣候變化、環境污染等相關議題受到社會高度關注，2015年於巴黎舉行的聯合國氣候變化大會上，接近200個國家簽署了《巴黎氣候協定》，主要是希望減少二氧化碳的溫室氣體排放，走向低碳；（3）市場愈來愈重視碳中和的概念，因而帶動了潔淨能源市場進入快速發展階段。近年內地政策的焦點亦落在相關行業上，致令上述ETF明顯從中受惠。

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問及現價位散戶是否值得追買或加注，還是有貨在手者應高沽套現？溫傑認為，由於碳中和是一個中長線的投資概念，因此，持有此ETF的投資者不需要高沽，應續持有。

溫傑預期，中國潔淨能源由現時至今年底，高低位介乎154元到175元，今年底目標價有望挑戰175元高位。如以這ETF今午曾報160.2元，即有約14.8元或逾9%的潛在漲幅。

溫傑補充，由未來資產管理發行的Global X中國潔能ETF，其追蹤目標為SOLACTIVE中國清潔能源指數NTR之表現。截至今年10月20日，其十大持股如下：晶盛機電（11.30%）、陽光電源（10.23%）、中環股份（9.89%）、長江電力（8.03%）、信義光能（00968，8.00%）、北方華創（7.93%）、隆基股份（7.20%）、福斯特（5.30%）、中國核電（4.66%）、明陽智能（4.44%）。

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溫傑又說， 除了信義光能在本港上市外，其他全為內地深滬掛牌。其十大持股主要是電力、以及可再生能源的股份。看好相關主題的投資者，利用此ETF可以投資一籃子相關主題，間接排除了單一投資風險，可收攻守兼備、穩守突擊之效。

據未來資產管理的網站顯示，Global X中國潔淨能源ETF於去年1月17日在港上巿，成立至今已急升1.66倍，如以過去一年計亦勁彈83%，單以今年來看，也錄得45%漲幅，大幅跑贏恒指。其資產值已突破40億元，以一手50個單位衡量，未計手續費，入場費約8010元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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