【網絡安全】新興生物行為識別技術　偵測可疑動作補防禦缺口

▲ 新興起的生物行為識別技術，運用人工智能工具偵測可疑登入與交易行為，可以從行為習慣、用戶年齡等指標，辨認出潛在犯罪風險。

針對金融服務的欺詐案件增多，傳統密碼等保安技術未必足夠。新興起的生物行為識別技術，運用人工智能工具偵測可疑登入與交易行為，可以從行為習慣、用戶年齡等指標，辨認出潛在犯罪風險。

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生物行為識別科技方案供應商BioCatch，其東盟及香港區域總監Christopher Yap指出，近年黑客欺詐由以往盜取密碼，慢慢演變成透過盜取受害者電腦權限、遙距登入之類的新方法欺詐，因此傳統的銀行保安方法，包括密碼、IP位址等，未必能保證用戶身份。他續指，銀行除了透過訓練前綫與消費者教育，要在更早階段保護消費者，而生物行為識別可提供多一重防禦。

點擊動作鍵盤速度作核對

生物行為識別透過記錄多種類的行為特徵，與歷史數據作對比，從而判斷這些動作的風險程度。據BioCatch全球客戶諮詢資深總監Tim Dalgleish介紹，可用於辨認的數據，包括觸控屏的點擊動作、閱讀資料時間、鍵盤輸入資料速度等。例如正常情況下，用戶填寫網上表格，傾向透過記憶再輸入，需一定等候時間；若犯罪分子運用盜取得來的數據，則更大機會以複製貼上方式填寫。他補充，系統亦能識別自動填入的情況。

▲ 生物行為識別透過比對多種數據辨認可疑情況。例如觸控屏的動作，正常真人用戶的的操控軌跡不會太過筆直、規則（左上與右上），而如右下圖所示，多為垂直的軌跡，顯示情況不尋常。（BioCatch提供圖片）

又以年齡分析為例，長者使用數碼工具的敏捷程度難免較差，但如果聲稱80歲的申請者，使用鍵盤打字的速度與25歲年輕人無異，自然有一定可疑。不過，不少長者依靠家人代為申請數碼服務，亦會出現類似不脗合的情況，他解釋，銀行會比對用戶操作習慣，當客戶以與尋常不同的習慣登入，並進行轉帳至陌生帳戶，風險會較高。

他補充，生物行為識別主要用於判斷風險系數，供企業用戶作參考是否需下一步行動，而具體設定多高的信任要求與後續行動，則仍視乎客戶需求。

銀行引技術 年省逾5千萬損失

以該企一個亞太區銀行客戶的情況為例，該行將生物行為識別技術引入於開戶審核程序。不法分子會透過盜取得來的資料，騙取銀行開戶，待累積初步信任，再以假帳戶進行欺詐交易，不易防範。引入新技術後，該銀行能篩出高風險分數的開戶要求，引入數周內已辨認逾百宗問題申請。據該行內部估算，技術可為該銀行每年節省逾700萬美元（約5,446萬港元）因欺詐所蒙受的損失。受訪者提及，其企業客戶包括滙豐等大銀行，有關技術在港屬起步階段，但香港作為數碼服務、虛擬銀行正加速發展的地區，亦有與本地虛銀商討合作，初步採用技術於開戶等流程，分辨開戶者與犯罪行為。

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記者：周俊霖