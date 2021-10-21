【ET講股通】梁耀康：內房內險估值修復（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股輕微高開後回吐，但仍守26000點。開報26141點，升5點，早市窄幅上落，午後在科技股拖累下，曾跌近300點，尾市跌幅收窄，恒生指數收報26017點，跌118點，成交1479.6億元。恒生科技指數跌0.8%，報6636點。中國恒大 （03333） 跌逾12%；恒大物業 （06666） 跌8%；平保 （02318） 升逾7%；內房造好，融創 （01918） 升一成。獨立股評人梁耀康（Dave）於為你分析後市形勢。

Time code

00：00 - 港股今日市況速覽

00：45 - 中國恒大 （03333） 復牌前景走勢 也談恒大物業 （06666）

02：57 - 劉鶴發言消除內房板塊憂慮

04：08 - 內房股分析：融創中國 （01918） 值搏率較高可考慮

05：15 - 內房股分析：龍湖 （00960） 風險較低

06：44 - 內房股短綫策略

07：33 - 內險股分析：中國平安 （02318） 公布業績現反彈

09：08 - 內險股分析：中國太保 （02601） 可留意

11：22 - 恒指明顯轉好

11：58 - 股票分析：比亞迪 （01211） 有機會再乘Tesla帶動板塊上升

12：50 - 股票推介：中國移動 （00941）

16：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可衝上513元？也談阿里巴巴 （09988）

19：18 - 觀眾問股：澳能建設 （01183） 短綫策略

20：48 - 觀眾問股：天立教育 （01773） 前景點睇？

24：31 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 中長綫睇好？

26：58 - 港股收市市況速報 短綫不用擔心

27：35 - 觀眾問股：兌吧 （01753） 買賣策略

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，大市今日焦點在於內房和內險股。除恒大 （03333） 外，內房股幾乎全綫急彈。

恒大物業交易告吹 正反各有解讀

恒大出售恒大物業交易告吹，出現羅生門，亦惹來市場揣測，有傳地方政府介入。事件有正反兩面解讀，有揣測交易可以終止，是否恒大資金比之前鬆動，但有認為，恒大公告指流動性因素潛在影響公司，對公司會造成重大負面影響。

恒大跌幅未算太深，其他內房亦造好，主因副總理劉鶴指房地產市場風險總體可控，再加上之前內地放寬按揭，令市場對內房憂慮紓緩。

內房憂慮紓緩 可從兩方面部署

若要博內房股，可從兩方面部署。一是，跟隨恒大跌、債務比較重的房企，屬高風險選擇，如融創中國 （01918） ，已開始減債，近期走勢呈整固，值博率較高，但若跌穿上升軌或15元水平，便要沽貨。二是，較低風險、無踩中三條紅綫的房企，博估值修復，如龍湖 （00960） 之前跌幅相對溫和，亦較早開始整固，若掉頭跌穿34元水平則沽貨。不過，提醒要以買入價作止蝕位，始終難估計政策走向。

內險股方面，平保 （02318） 公布旗下平安銀行營運數據，表現不錯，帶動股價勁彈。內險股繼續估值修復，可以留意太保 （02601） 。

另外，中移動 （00941） 公布業績，好過不少券商預期，息率近7厘，亦可考慮，屬較穩建選擇。

恒指全日跌118點，報26017點，成交1,480億元。

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＊重溫今早《ET開市直擊》－植耀輝為你分析港股後市*

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