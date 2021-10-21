財金官員相繼發言　房產市場風險稍緩

市場對中國房地產市場的憂慮似乎有所放緩。近日，中國財金高官相繼發表積極言論，表明房地產市場風險可控。中國國務院副總理劉鶴指出，房地產市場風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足。事實上，上周人行官員已經透露，現時房地產開發商的資金壓力或得到紓緩，央行曾召開座談會解讀三條紅綫融資管理規則，指示金融機構發放開發貸款。人行亦稱，總體上恒大事件對金融行業的外溢性可控，人行有信心避免發生系統性風險。筆者認為，中國房地產風暴源於政府收緊開發商過度融資行為，現時財金領導官員開始放軟口風，市場亦已消化恒大可能出現違約的風險，房地產風暴或已度過最壞時刻，投資者不宜過分看淡。

外滙方面，人民幣近日升勢凌厲，一舉升破6.4阻力，令市場意外。儘管第三季中國GDP明顯放緩，但全年達到市場預期的8%經濟增長仍然可期，經歷第三季一連串經濟逆風，在低迷的預期下第四季經濟增長或有驚喜。然而，筆者認為人民幣再升值空間較為有限，年中人行曾在6.35左右水平採取行動扭轉單向升值預期，在缺乏重大利好消息下，人民幣似乎難以進一步突破，而聯儲局收水及加息步伐漸行漸近，美元反彈下可能令美元兌人民幣重返6.4至6.5區間。