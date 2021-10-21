【精明理財】喺個肚果陣已經受保? 原來BB未出世都已可以買終身危疾

每個父母都希望自己的仔女可以健康成長，但有時「天氣不似預期」，特別是擔心初生嬰兒可能會不幸患上先天性的疾病，因此愈來愈來父母考慮及早為子女購買危疾保險，為日後可能遇上的龐大醫療費用及早準備。之前已經寫過文章分享是否值得為了分娩而購買醫療保險，本文嘗試以父母的角色是否值得為子女購買終身危疾保險和需要注意的事項。

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早買早享受

危疾保險主要分為純危疾和終身危疾保險，前者只是保障固定時期，每年/每五年加價一次。後者是具有儲蓄成份也可保障終身，只要供夠一定年期便不需要再供款，同時也可以終身受保。與醫療保險類似，危疾保險也是「早買早享受」，有意購買的情況下建議及早投保，因為保費會隨年齡而上升，下圖分別顯示在投保額和供款年期相同的情況下，女性在20歲和25歲每年供款的分別，每年供款相差達2,500元，以25年計，即總共相差了62,500元。由於保費會隨年齡而上升，因此年紀較大的話則不建議投保。

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槓桿成數

與人壽保險類似，危疾保險也有「槓桿成數」，即付出的保費和不幸患上危疾的賠償金額比例約 1:2，實際的比率也取決於投保的年齡和保險計劃書。以上圖為例，25歲的女性在25年內供款總額為497,175元，但可以終身獲得1,000,000元的保危疾障。同時，危疾也有儲蓄的成份，但大多都不建議投保人退保，因為醫療開支理應隨著年齡愈大而上升，但萬一有任何緊急需要，具有儲蓄的成份危疾保險隨時成為「救命草」。

賠償次數

人壽保險的整個計劃內只會有一次的賠償 (投保人不幸離世的時候)，但新式的危疾保險可以提供多次賠償，但期間會有等級期。以下圖為例，如果不幸患上嚴重都市疾病（癌症、中風及嚴重心臟病發作) 累積總賠償高達500%。但投保人也要留意不同保險公司的危疾產品所涵蓋的疾病、賠償次數都有差異，所以選購的時候要留意。

投保年齡

市面上大部分保險公司的危疾保險需要出生後15日以上才可以投保，也不保先天性的疾病。但友邦保險推出了一款專門為尚未出生、但孕期達22周的寶寶投保，若寶寶患有先天性疾病，也可以得到保障。

海外是否受保

由於危疾保險並不屬於醫療保險，通常醫療保險也會分地區性 (例如亞洲地區和環球)，但危疾保險通常提供全球保障，只要在世界任何一個國家或地區患上疾病，只要提供相關的證明，也可以獲得賠償。因此如果讀者考慮要移民退保的話，不建議將危疾保險退保，以備不時之需。

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投保年期

危疾保險通常分為多個年期(由10年到30年)，但建議投保年期愈長愈好。因為市面上有部分危疾產品提供了一個額外的條款，如果投保人不幸在投保期內患上嚴重危疾，除了可以獲得賠償外，可以獲豁免之後的供款，同時也得到保障。即例如A先生在20歲購買了一份25年供款的危疾保險，但A先生不幸在35歲患上嚴重危疾，他其後10年的保費便不需要再繳交，同時保單仍然有效。

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責任編輯：陳佳恩