全歐洲首國 拉脫維亞再封城一個月

歐洲新冠肺炎疫苗接種進度良好，不少國家早已放寬防疫措施。然而，波羅的海三小國之一的拉脫維亞宣布，因應當地疫情回溫，將再次實行嚴格防疫措施，封城一個月，成為歐洲首個再次宣布封城的國家。

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拉脫維亞總理卡林斯（Krišjānis Kariņš）周一（18日）表示，醫療系統陷入危機，唯一解決方法是接種疫苗，目前入院重症上升正是源於當地的接種率低下有關。現時拉脫維亞190萬人中僅57%完成接種，較歐盟平均74%為低。

因此，卡林斯宣布重新實行封城措施，包括今周的晚上8時至翌晨5時的宵禁，以及所有學校及非必要商店暫時休業，只有必要的工業生產﹑建築及職位可正常工作，維期一個月。卡林斯表示，需要向已接種疫苗民眾道歉。此舉令拉脫維亞成為，全歐洲首個重新封城的國家。

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拉脫維亞疫情一度穩定，自疫情大流行後僅錄得少於3,000新冠死亡。但近日當地確診重新上升，有人批評是疫苗接種不均導致。美國疾病預防控制中心（CDC）數據顯示，以人口計算，當地的感染率較全球高。

曾經歷拉脫維亞兩波疫情的前衛生部長溫克勒（Ilze Viņķele）指出，當地部分群體特別是年老人士及社經地位較低人士對疫苗一直持懷疑態度，但拉脫維亞政府未有解決問題。因此，拉脫維亞被迫封城，亦令一直遵守防疫措施的當地民眾對政府抱有疑慮。

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責任編輯：吳漢培