文在寅親乘韓產戰機出席航空展 南韓總統第一人

南韓近年積極發展航空及航天科技，今日會發射自行研製的運載火箭「世界號」。「世界號」發射前夕，南韓總統文在寅親自乘坐南韓國產FA50戰機出席航空展，成為首名坐戰機巡視領空的南韓總統。

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韓聯社報道，文在寅周三（20日）穿著飛行服，乘坐南韓國產FA50戰機巡視領空，也是在北韓試射新型潛射彈道導彈的翌日展示軍事實力。

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文在寅強調他是首名乘坐國產戰機巡視領空的南韓總統，又指自己切實感受到國產戰機的氣勢，讚揚FA50不但能出口帶來外匯收益，也正堅守南韓領空。

文在寅稱南韓是時候在軍火業方面成為全球領袖，但他表示南韓建設強大國防力量的目標，是希望建立一隊以先進科技為基礎、聰明及強大的軍隊，希望能與國際社會攜手促進和平。

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文在寅巡視領空後，出席首爾國際航空航太暨軍工業展覽會（ADEX）開幕禮。他更前往有份參與研發「世界號」的韓華航空攤位參觀，詢問航天技術人員有無信心完成「世界號」發射任務。

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責任編輯：鄭錦玲