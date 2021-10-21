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【網購商機】報告：美國假期網上消費增長8年最慢　零售商鼓勵顧客提前消費

商業 15:10 2021/10/21

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有報告估計今年消費旺季期間，美國的網上消費額將以8年來，最慢的速度增長。（AFP）

迎來年尾消費旺季，但有供應鏈緊張、疫情陰霾等因素拖累，有報告估計今年消費旺季期間，美國的網上消費額將以8年來，最慢的速度增長。為了應對潛在的庫存短缺，零售商減少折扣，又鼓勵消費者提前購物。

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Adobe Analytics估計，美國11月至12月期間，網上銷售額將會平均增長10%，至2070億美元。增長遠低於去年同期的33%增長，因當時人們選擇在疫情期間，留家網購。

與去年的情況不同，當時零售商正在限疫限制中掙扎求存，現時則需要應付疫情的後遺症，包括供應鏈嚴重堵塞。由運動鞋、智能電話等，各種貨品均面對短缺的情況。

Adobe Digital Insights 首席分析師 Vivek Pandya 日前表示，由於未能準確估計，甚麼產品將會缺貨以及何時缺貨，因此很難確定產品短缺，將促使消費者轉向網上或實體店購物。

Vivek Pandya又補充， 預計的產品短缺和新冠肺炎病例捲土重來的風險，也是 Adob​​e 將網銷生意額預測範圍擴大到5% 至15%之間的原因。

Adobe預計今年的增長，部分來自產品價格上漲的推動。今年度的增幅，將會是Adob​​e自 2014 年開始追蹤假期支出數據以來的最小增幅。

Adobe 表示，由於商品和運輸費用上漲，零售商因此提高產品價格，估計今年感恩節和Cyber Monday期間，消費者將增加9% 的消費金額。

該公司表示，截至7月底，零售商網站上的缺貨信息比疫情大流行前，增加了 172% 。其中服裝庫存消耗最快，其次是體育用品、嬰兒產品和電子產品。

為了應對潛在的庫存短缺，零售商減少了折扣，並希望通過鼓勵購物者在今年假日，提前購物來延長銷售季節。零售商會在推廣資料上寫道「物流延誤」 
、「少貨」等字眼。

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責任編輯：葉泳珊

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