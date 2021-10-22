【FinTech】「另類數據」助銀行審批商務信貸 FindDoc夥恒生推醫療商業信用卡

財經事務及庫務局今年初委託數碼港，推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，並成功促成逾90組金融機構與金融科技企業合作，其中醫療平台FindDoc創辦人伍俊彥透露，公司顆伴恒生銀行合作，建立電子支付款平台，他表示，和私營診所合作時，發現他們主要透過電話聯絡藥企訂單，及使用現金或支票為主，令交易過程欠缺彈性和靈活度，他相信新電子付款平台能提高診所營運效率，並預計推出於明年上半年推出商務信用卡。

恒生銀行（00011）環球資金管理部主席黃德明表示，雙方由去年初開始接觸，該電子付款平台允許診所以商業信用卡模式採購及找數，最快T+1可收到款項。

銀行使用另類數據（Alternative Data）批核中小企融資較為少見，恒生銀行（00011）環球資金管理部主席黃德明表示，過往銀行在審批信貸額時，主要看重企業財務的盈運數據，令部分公司難以獲得資金，相反透過「另類數據」如業務收入、從而可由其他途徑了解其營運狀況，並更準確估算風險。

惟黃德明表示，這種審批方式仍需時發展，除了業界需要改變思維，坊間亦能提供完善配套，如即使平台用戶同意提供數據，其資訊擁有人是否願意提供數據至金融機構，他冀望各界共同推進「另類數據」的應用程度。

香港銀行學會企業發展總經理甘志堅認為，不少中小企過往因缺乏具體財務數據，令他們難以從銀行獲得融資，但「另類數據」有助企業提供財務報表以外的數據，如訂單模式、送貨及到貨時間等，讓銀行在審批時獲得更多參考資料。

於11月1日，數碼港將以線上形式，舉行「2021數碼港金融科技創新論壇」，屆時逾30位來自專業團體、知名金融機構及監管機構的代表，以及數碼港的初創企業，剖析各個金融服務領域科技應用的最新趨勢和機遇。

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責任編輯：潘曉豐