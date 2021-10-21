美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？

美國近期供應鏈面臨危機，港口堆積大量貨櫃未能及時運走。美國第4大港口薩凡納港位於佐治亞州，當地旅遊業人士表示，貨櫃積壓現象反而帶動旅遊業。有旅遊地點營銷機構主席表示，留意到近期有遊客專門到訪美國薩凡納港，觀看積壓貨船進出港口場景。

供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業 【下一頁】

薩凡納旅遊宣傳機構Visit Savannah主席馬林內利（Joseph Marinelli）表示，貨船積壓情況正吸引遊客到訪薩凡納港（Savannah），近期不少遊客專程觀看貨船經過畫面。隨著船隻進出量增加，遊客數目亦隨之上升。

由於世界各地運輸鏈面臨危機，加州等港口貨船進出口嚴重延誤，近月進出薩凡納港的貨船數目已創新高。馬林內利表示，2至3個月前根本不會留意到，航運會對旅遊業產生影響。他認為智能手機應用程式等工具，可協助狂熱份子密切監察船隻航線，故能吸引大批船隻愛好者。

美西兩大港口全天候運作 供應鏈危機或明年才緩和 【下一頁】

馬林內利表示，薩凡納港與其他港口不同，貨船穿越薩凡納河時，民眾可在岸邊近距離觀看過程。部分貨櫃長度達1,000英呎，馬林內利形容，場面對於遊客而然猶如現場直播的IMAX電影，感覺貨櫃觸手能及。

馬林內利更曾與當地餐廳、酒店和商舖店主交流，大家都留意到過去數月遊客數量和收入都有所在增加。但馬林內利表示，由於現象前所未見，難以估計為旅遊業帶來多少收益。但他強調，郵輪公司與佐治亞州當局協調順利，近期河道交通未有問題，一切順利進行。

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責任編輯：李俊儀