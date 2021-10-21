  • 24°C
香港時間 : 20211021日 (四) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國新西蘭達成自由貿協 取消多項商品關稅

環球社會熱點 14:48 2021/10/21

分享：

英國政府宣布與新西蘭政府達成自由貿易協議，兩國將會取消多達97%商品的關稅。雖然英國預計與新西蘭達成自由貿協後，兩國交易未必可促進英國的經濟增長，但預計距離英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）可再邁進一大步。

【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診 【下一頁】

經歷長達16個月的談判後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）於周三（20日）的視像會議中，同意達成自由貿易協議。

英國同意免除由新西蘭入口的紅酒、蜂蜜、奇異果等商品關稅，而新西蘭也同意免除由英國入口的服飾、船、推土機等商品關稅。

阿德恩更表示自由貿協生效之日起，兩國會取消97%商品的關稅。她形容這是新西蘭有史以來達成最好的一項協議，有助國家經濟的出口商擺脫疫情並重新與國際接軌。

約翰遜也表示兩國貿協將降低出口商成本，同時向英國專業人士開放新西蘭的就業市場。

英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫 【下一頁】

有英國農民憂慮兩國達成協議，生計會受到影響，尤其是新西蘭料會擴大羊肉出口量。但英國國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）表示，兩國羊生産季節不一樣，相信新西蘭羊肉進口量增加，對英國農民影響有限。

卓雅敏又表示英國目前與新西蘭的貿易額為每年23億英鎊（約247億港元），但於2030年有可能增加高達 30%。

新西蘭與英國的貿易，僅佔英國整體貿易額不足0.2%，兩國達成新貿協料對英國經濟增長作用不大。

然而，英國政府相信與新西蘭達成貿協，可成為英國加入CPTPP的敲門磚，而CPTPP的成員國包括加拿大、新西蘭、澳洲、日本、新加坡、墨西哥、越南及秘魯。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診
今日
【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診
英加強劑接種進度遭轟極緩慢 逾半合資格者未打
2021/10/20
英加強劑接種進度遭轟極緩慢 逾半合資格者未打
波蘭裁定本國法凌駕歐盟法 馮德萊恩明言約束
2021/10/20
波蘭裁定本國法凌駕歐盟法 馮德萊恩明言約束
美國因後勤問題 缺席阿富汗問題三方擴大會議
2021/10/19
美國因後勤問題 缺席阿富汗問題三方擴大會議
俄羅斯否認利用能源作政治武器 願增天然氣供應量
2021/10/14
俄羅斯否認利用能源作政治武器 願增天然氣供應量

你可能感興趣

【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診
今日 10:53
【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診
英加強劑接種進度遭轟極緩慢 逾半合資格者未打
19:05 2021/10/20
英加強劑接種進度遭轟極緩慢 逾半合資格者未打
波蘭裁定本國法凌駕歐盟法 馮德萊恩明言約束
12:49 2021/10/20
波蘭裁定本國法凌駕歐盟法 馮德萊恩明言約束
地緣政治 經濟 英國 新西蘭 貿易 自由貿易協定

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間15:00）

下一篇文章

窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)
日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間15:00）
美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
莫斯科長者守居家令4個月 俄羅斯單日過千人死
莫斯科長者守居家令4個月 俄羅斯單日過千人死
【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高
【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高