英國新西蘭達成自由貿協 取消多項商品關稅

英國政府宣布與新西蘭政府達成自由貿易協議，兩國將會取消多達97%商品的關稅。雖然英國預計與新西蘭達成自由貿協後，兩國交易未必可促進英國的經濟增長，但預計距離英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）可再邁進一大步。

【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診 【下一頁】

經歷長達16個月的談判後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）於周三（20日）的視像會議中，同意達成自由貿易協議。

英國同意免除由新西蘭入口的紅酒、蜂蜜、奇異果等商品關稅，而新西蘭也同意免除由英國入口的服飾、船、推土機等商品關稅。

阿德恩更表示自由貿協生效之日起，兩國會取消97%商品的關稅。她形容這是新西蘭有史以來達成最好的一項協議，有助國家經濟的出口商擺脫疫情並重新與國際接軌。

約翰遜也表示兩國貿協將降低出口商成本，同時向英國專業人士開放新西蘭的就業市場。

英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫 【下一頁】

有英國農民憂慮兩國達成協議，生計會受到影響，尤其是新西蘭料會擴大羊肉出口量。但英國國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）表示，兩國羊生産季節不一樣，相信新西蘭羊肉進口量增加，對英國農民影響有限。

卓雅敏又表示英國目前與新西蘭的貿易額為每年23億英鎊（約247億港元），但於2030年有可能增加高達 30%。

新西蘭與英國的貿易，僅佔英國整體貿易額不足0.2%，兩國達成新貿協料對英國經濟增長作用不大。

然而，英國政府相信與新西蘭達成貿協，可成為英國加入CPTPP的敲門磚，而CPTPP的成員國包括加拿大、新西蘭、澳洲、日本、新加坡、墨西哥、越南及秘魯。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲