窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，世界衛生組織警告指，由於貧窮國家無法獲得足夠新冠疫苗，預料全球新冠肺炎疫情將持續至明年。世衛再次呼籲富有國家放棄過度採購疫苗，讓藥廠能優先提供疫苗予低收入國家，協助對抗新冠疫情。

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世衛（WHO）高層艾爾沃德（Bruce Aylward）博士表示，目前少於5%非洲國家人口接種疫苗，而全球其他大多數地區已達到4成疫苗接種率。艾爾沃德認為，富有國家應放棄採購大批疫苗的訂單，讓藥廠能優先出貨及提供新冠疫苗予低收入國家。

艾爾沃德續稱，富有國家需履行在峰會作出捐贈疫苗的承諾，例如今年夏天在英國舉行的G7會議。當時七國集國領袖人宣布，捐助10億劑新冠疫苗給低收入國家，共同對抗新冠肺炎疫情。

他亦指因窮國無法獲得足夠疫苗，警告全球新冠疫情或會比預計再遲一年才終結，疫情將拖延至明年。

慈善機構「The People's Vaccine」數據指，藥廠與富有國家承諾提供的新冠疫苗，當中只有7分1被分配予窮國，絕大部分疫苗都被中高收入國家民眾接種。非洲已接種的疫苗數量，僅為全球2.6%。

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樂施會及聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAids）等組織，亦批評英國及加拿大透過新冠疫苗公平分配計劃（COVAX） 採購疫苗。官方數據指，英國經COVAX取得接近54萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗、而加拿大亦取得近100萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

英國政府解釋指，英國是發起COVAX計劃的國家之一，至今已向計劃捐贈5.48億英鎊（約59億港元）；加拿大則指已停止使用由 Covax獲取的新冠疫苗。

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責任編輯：郭麗明