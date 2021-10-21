  • 25°C
香港時間 : 20211021日 (四) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年

環球經濟金融 14:14 2021/10/21

分享：

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，世界衛生組織警告指，由於貧窮國家無法獲得足夠新冠疫苗，預料全球新冠肺炎疫情將持續至明年。世衛再次呼籲富有國家放棄過度採購疫苗，讓藥廠能優先提供疫苗予低收入國家，協助對抗新冠疫情。

打科興無綠色通行證 意大利華人斥不公平 【下一頁】

世衛（WHO）高層艾爾沃德（Bruce Aylward）博士表示，目前少於5%非洲國家人口接種疫苗，而全球其他大多數地區已達到4成疫苗接種率。艾爾沃德認為，富有國家應放棄採購大批疫苗的訂單，讓藥廠能優先出貨及提供新冠疫苗予低收入國家。

艾爾沃德續稱，富有國家需履行在峰會作出捐贈疫苗的承諾，例如今年夏天在英國舉行的G7會議。當時七國集國領袖人宣布，捐助10億劑新冠疫苗給低收入國家，共同對抗新冠肺炎疫情。

他亦指因窮國無法獲得足夠疫苗，警告全球新冠疫情或會比預計再遲一年才終結，疫情將拖延至明年。

慈善機構「The People's Vaccine」數據指，藥廠與富有國家承諾提供的新冠疫苗，當中只有7分1被分配予窮國，絕大部分疫苗都被中高收入國家民眾接種。非洲已接種的疫苗數量，僅為全球2.6%。

紐約市谷強制接種 限期前打針拎3900元 【下一頁】

樂施會及聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAids）等組織，亦批評英國及加拿大透過新冠疫苗公平分配計劃（COVAX） 採購疫苗。官方數據指，英國經COVAX取得接近54萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗、而加拿大亦取得近100萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

英國政府解釋指，英國是發起COVAX計劃的國家之一，至今已向計劃捐贈5.48億英鎊（約59億港元）；加拿大則指已停止使用由 Covax獲取的新冠疫苗。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】紐約市谷強制接種 限期前打針拎3900元
今日
【新冠疫苗】紐約市谷強制接種 限期前打針拎3900元
【新冠疫苗】打科興無綠色通行證 意大利華人斥不公平
今日
【新冠疫苗】打科興無綠色通行證 意大利華人斥不公平
特朗普再創社交平台 揚言對抗大型科企
今日
特朗普再創社交平台 揚言對抗大型科企
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月
今日
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月
印度尼泊爾水災釀逾百人死 2國擬向死者家屬賠款
今日
印度尼泊爾水災釀逾百人死 2國擬向死者家屬賠款

你可能感興趣

【新冠疫苗】紐約市谷強制接種 限期前打針拎3900元
今日 13:44
【新冠疫苗】紐約市谷強制接種 限期前打針拎3900元
【新冠疫苗】打科興無綠色通行證 意大利華人斥不公平
今日 13:29
【新冠疫苗】打科興無綠色通行證 意大利華人斥不公平
特朗普再創社交平台 揚言對抗大型科企
今日 12:19
特朗普再創社交平台 揚言對抗大型科企
疫情 傳染病 人口 世界衞生組織 非洲 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 輝瑞（Pfizer，美：PFE） AstraZeneca（美：AZN） 疫苗

上一篇文章

英國新西蘭達成自由貿協 取消多項商品關稅

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

莫斯科長者守居家令4個月 俄羅斯單日過千人死
莫斯科長者守居家令4個月 俄羅斯單日過千人死
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間14:00）
【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高
【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高
美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)
日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫