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【加密貨幣】PIMCO涉足加密貨幣領域　並計劃擴大數碼資產投資

Hot Talk 13:52 2021/10/21

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PIMCO涉足加密貨幣領域　並計劃擴大數碼資產投資

首隻比特幣（Bitcoin）期貨ETF在美國成功推出，帶挈比特幣都水漲船高，一度衝高至近67,000美元再創新高。加密貨幣急速冒起，全球最大的投資管理公司之一PIMCO都涉足加密貨幣投資。PIMCO投資總監兼董事總經理艾達信（Daniel Ivascyn）受訪時證實，集團已開始投資加密貨幣，並有意進一步加大對數碼資產的配置。

比特幣再創歷史新高、挑戰67000美元大關　期貨ETF BITO再升逾3%｜可見【下一頁】

Ivascyn接受《CNBC》訪問時表示，PIMCO部分對沖基金的投資組合中，已經開始買賣加密貨幣相關的證券，但強調目前會採取更著重價值投資的方式，不會作投機性投資，「目標是從加密貨幣的現價、信託及期貨之間套戥賺取利潤」。

比特幣期貨ETF BITO火熱登場　「科技女股神」Cathie Wood卻並未出手｜可見【下一頁】

Ivascyn坦言，投資加密貨幣的過程要循序漸進，尤其是要花大量時間作內部審查，而且要向投資者解說。但他相信，區塊鏈金融（又稱去中心化金融）將會極具顛覆性，甚至顛覆資產管理行業，因此一定要理解其運作，以保持集團競爭力。

截至今年6月底止，PIMCO在全球的管理資產總值（AUM）規模高達2.2萬億美元。

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