【內房危機】惠譽將29家內房列入評級觀察名單　若流動性惡化、部分評級或大幅下調

▲ 惠譽表示，並非所有在觀察名單的內房發行人評級都會在決議後進行調整

國際評級機構惠譽將29家內房發展商列入評級觀察名單。惠譽稱，內地房地產行業及融資環境自恒大 （03333） 出事後惡化，其對內房的影響大於預期，因此經修訂後，將29家內房列入評級觀察名單，相關內房股的評級可能會因在其發布新的或修訂的標準生效後而有所變化。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

恒大倒數兩日有另一筆債息需要支付，詳見【下一頁】

惠譽表示，並非所有在觀察名單的內房發行人評級都會在決議後進行調整，大多數的評級下調可能僅限於將評級下調一級或修改評級展望，但如果行業基本面仍然疲軟，或市場流動性情況進一步惡化，部分內房發行人評級的下調程度可能更嚴重。

惠譽將在6個月內審查所有列入觀察名單內的發行人。

佳兆業擬取消債券投資者會議，詳見【下一頁】

這29家房地產開發商包括佳兆業集團 （01638） 、富力地產 （02777） 中國金茂 （00817） 、龍湖集團 （00960） 、融信中國 （03301） 、旭輝控股 （00884） 、時代中國 （1233） 、中國奧園 （03883） 、禹洲集團 （01628） 、合景泰富 （01813） 等。

更多【內房危機】消息

相關文章：【恒大3333】摩通：恒大料需1至2年出售資產 「發展商寧願保留現金，也不願斥資進行巨額交易」

相關文章：【內房危機】習近平房產稅計劃據報遇黨內強烈反對 試點城市或由30變10