【疫市營商】吉利、Volvo汽車品牌拓亞洲及中東市場　目標銷量100萬輛

▲ 汽車品牌領克（Lynk ＆ Co），計畫進軍亞洲及中東市場。（Lynk ＆ Co網站圖片）

由吉利汽車及Volvo合資的汽車品牌領克（Lynk ＆ Co），計畫進軍亞洲及中東市場，目標兩年內銷量可達100萬部。

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領克於5年前，由吉利汽車及Volvo合資。目前該企的電動車已於歐洲市場銷售，包括德國及丹麥等地。領克計畫再進一步，把其汽車出口至亞洲市場。

綜合外電報道，為了達到銷售目標，領克汽車本周在上海公布了一款奢華級SUV，主攻年輕、有消費力的顧客。據指，該車款在預售首日已錄得6000宗訂單。

有別於在歐洲採用訂閱制度(subscription plan)，領克汽車將會以直接銷售的形式，開拓亞洲及中東市場。

現時，領克汽車同樣在中國採用直接銷售，其銷量在今年首9個月上漲4成，達超過14萬輛；高於蔚來汽車及理想汽車兩間企業的銷量總和。

而事實上，現時有不少車廠亦推行「共享汽車」的制度，會員可憑手機應用程式，與親友，甚至公司內部共用汽車。不過此策略的表現則好壞參半，有部份車廠決定取消訂閱制度。

而領克汽車則打算把訂閱制度推展至美國市場，該企美國行政總裁Alain Visser解釋，此模式在美國可行，因為人們對可持續發展的概念越來越普及，他們開始思考汽車擁有權的議題。

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責任編輯：葉泳珊