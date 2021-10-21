  • 24°C
香港時間 : 20211021日 (四) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】吉利、Volvo汽車品牌拓亞洲及中東市場　目標銷量100萬輛

商業 14:30 2021/10/21

分享：

汽車品牌領克（Lynk ＆ Co），計畫進軍亞洲及中東市場。（Lynk ＆ Co網站圖片）

由吉利汽車及Volvo合資的汽車品牌領克（Lynk ＆ Co），計畫進軍亞洲及中東市場，目標兩年內銷量可達100萬部。

【航空復甦】疫情漸穏　澳航預計明年初部份國內線可完全復航

領克於5年前，由吉利汽車及Volvo合資。目前該企的電動車已於歐洲市場銷售，包括德國及丹麥等地。領克計畫再進一步，把其汽車出口至亞洲市場。

綜合外電報道，為了達到銷售目標，領克汽車本周在上海公布了一款奢華級SUV，主攻年輕、有消費力的顧客。據指，該車款在預售首日已錄得6000宗訂單。

有別於在歐洲採用訂閱制度(subscription plan)，領克汽車將會以直接銷售的形式，開拓亞洲及中東市場。

現時，領克汽車同樣在中國採用直接銷售，其銷量在今年首9個月上漲4成，達超過14萬輛；高於蔚來汽車及理想汽車兩間企業的銷量總和。

而事實上，現時有不少車廠亦推行「共享汽車」的制度，會員可憑手機應用程式，與親友，甚至公司內部共用汽車。不過此策略的表現則好壞參半，有部份車廠決定取消訂閱制度。

而領克汽車則打算把訂閱制度推展至美國市場，該企美國行政總裁Alain Visser解釋，此模式在美國可行，因為人們對可持續發展的概念越來越普及，他們開始思考汽車擁有權的議題。

【出口展望】DHL空運指數第四季升至49點　進出口均顯著增加

【急凍食品商機】即食食品、冷藏食品需求急增　香港美食嘉年華參展商料生意額增1至2成

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【航空復甦】疫情漸穏　澳航預計明年初部份國內線可完全復航
今日
【航空復甦】疫情漸穏　澳航預計明年初部份國內線可完全復航
【急凍食品商機】即食食品、冷藏食品需求急增　香港美食嘉年華參展商料生意額增1至2成
今日
【急凍食品商機】即食食品、冷藏食品需求急增　香港美食嘉年華參展商料生意額增1至2成
【虛擬貨幣】與NBA簽署贊助協議　Coinbase成獨家虛擬貨幣平台合作夥伴
2021/10/20
【虛擬貨幣】與NBA簽署贊助協議　Coinbase成獨家虛擬貨幣平台合作夥伴
【出口展望】DHL空運指數第四季升至49點　進出口均顯著增加
2021/10/20
【出口展望】DHL空運指數第四季升至49點　進出口均顯著增加

你可能感興趣

【航空復甦】疫情漸穏　澳航預計明年初部份國內線可完全復航
今日 13:31
【航空復甦】疫情漸穏　澳航預計明年初部份國內線可完全復航
【急凍食品商機】即食食品、冷藏食品需求急增　香港美食嘉年華參展商料生意額增1至2成
今日 12:00
【急凍食品商機】即食食品、冷藏食品需求急增　香港美食嘉年華參展商料生意額增1至2成
【虛擬貨幣】與NBA簽署贊助協議　Coinbase成獨家虛擬貨幣平台合作夥伴
19:38 2021/10/20
【虛擬貨幣】與NBA簽署贊助協議　Coinbase成獨家虛擬貨幣平台合作夥伴
電動車 汽車 可持續發展 歐洲市場 亞洲市場

上一篇文章

【網購商機】報告：美國假期網上消費增長8年最慢　零售商鼓勵顧客提前消費

下一篇文章

【航空復甦】疫情漸穏　澳航預計明年初部份國內線可完全復航
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】第8屆香港美食嘉年華下周舉行　新增香港原味道市集　指定產品一折發售
【疫市營商】第8屆香港美食嘉年華下周舉行　新增香港原味道市集　指定產品一折發售
【員工褔利】為挽留人才　英企提供員工有薪假飼養寵物　
【員工褔利】為挽留人才　英企提供員工有薪假飼養寵物　
【航空復甦】新冠疫情打擊下　美國聯合航空公司收入仍高於預期
【航空復甦】新冠疫情打擊下　美國聯合航空公司收入仍高於預期
【虛擬貨幣】與NBA簽署贊助協議　Coinbase成獨家虛擬貨幣平台合作夥伴
【虛擬貨幣】與NBA簽署贊助協議　Coinbase成獨家虛擬貨幣平台合作夥伴
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【麥當勞】與MIRROR再度合作　推出「全新口味麥炸雞」
【麥當勞】與MIRROR再度合作　推出「全新口味麥炸雞」