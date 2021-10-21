【航空復甦】疫情漸穏　澳航預計明年初部份國內線可完全復航

▲ 澳航料明年初載客量回復100%（新華社圖片）

悉尼和墨爾本之間的旅遊限制於10月20日放寬。在新冠疫苗接種率上升的情況下，維多利亞州向新南威爾士州開放邊境，完成接種疫苗的人士，將可以免隔離進入維多利亞州，雖然由墨爾本到悉尼的旅客，還須接受為期兩週的居家隔離，但隨著限制的放寬，將會有更多的旅客來往兩地。

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澳洲航空行政總裁Alan Joyce於10月21日表示，由於新冠疫苗接種率上升，澳洲各州逐漸開放，澳航預計，明年1月的國內載客量，將可回復到新冠疫情爆發前的100%。澳航目前每天只有一班航班從悉尼飛往墨爾本，在新冠疫情前，每天有55班航班，是世界上繁忙的國內航線之一。計劃在11月的第一周恢復至每天近15班航班，並在聖誕節到來前，恢復每天30至40班航班，明年2月將恢復至新冠疫情前的所有航班。

Alan在Flight Centre Travel 舉辦的會議上提及，在聖誕節來臨的時候，除了西澳外，澳洲各州份的邊境都會開放，而西澳亦預計在明年2月左右開放。

國際航班提前復航

悉尼市於10月15日表示，自11月1日起允許來自海外完成接種疫苗的澳洲公民入境，而無需隔離。

澳航表示，從悉尼飛往倫敦和洛杉磯的國際航班，將會提前在11月1日恢復，並考慮將原定於12月才恢復的其他國際航班提前恢復。

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責任編輯：陳明俊