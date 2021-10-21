▲ 【人民幣國際化】 巴曙松：香港人民幣存款增10倍都只是「零頭 」 應爭取成資金池

香港交易所 （00388） 首席中國經濟學家巴曙松出席論壇時稱，人民幣國際化進展明顯，但與中國GDP規模相比，人民幣國際化程度並不匹配。巴曙松指，互聯互通運作良好，但目前香港離岸人民幣存款僅約8000億元人民幣，不單久久未能重返歷史高位，相比境內人民幣存款812萬億元人民幣，香港離岸人民幣存款增10倍，都只是「零頭」。

巴曙松認為，香港要爭取成為離岸人民幣資金池，而非單純是渠道。

他表示，據市場推算，中國GDP規模在未來10至15年有機會登上世界第一，而目前人民幣國際化在貿易結算、投資計價有重大進展，但規模依然未能與經濟規模匹配。

巴曙松形容現有互聯互通安排只是人民幣國際化首階段，因交易資金仍屬於封閉式管理，若容許售出資產後的資金可留在香況，可有利發展離岸投資者之間使用人民幣交易。

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