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【新冠疫苗】紐約市谷強制接種 限期前打針拎3900元

環球社會熱點 13:44 2021/10/21

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美國紐約市為應對新冠肺炎疫情，實行強制疫苗接種措施。紐約市長白思豪宣布，所有市政府人員需在本月29日前接種新冠疫苗，否則或面臨停薪留職。為鼓勵接種，白思豪同時表示，若在29日前接種可獲得500美元（約3,900港元）獎金。

美FDA擴大疫苗加強劑接種對象 支持「溝針」 【下一頁】

白思豪（Bill de Blasio）周三（20日）宣布，16萬名市政府人員必須在10月29日前最少接種1劑疫苗，否則需面對停薪留職的風險。當局允許僱員定期檢測代替接種，但在限期前接種疫苗可獲500美元獎金，措施即時生效。據悉，目前尚有29%，即4.6萬名城市僱員尚未接種，包括警察、消防員等其他職業人士。

紐約市要求市內醫護及學校員工需在9月底或之前接種疫苗，白思豪表示，有關部門疫苗接種率達95%以上，現時將對其他公職人員作同樣要求。白思豪指，能為紐約市民眾服務是最大的榮幸，但榮幸伴隨保護自身和社區安全的責任，目前需要透過接種疫苗拯救生命，目標是一勞永逸地解決疫情，相信繼續努力可以做到。

美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染 【下一頁】

紐約最大警察工會「警察慈善協會」（Police Benevolent Association）反對措施，將採取法行動保護會員權利。紐約市警察局局長Dermot F. Shea表示，支持警察強制接種疫苗措施，但承認若部分警員選擇離職或會為部門帶來壓力。白思豪表示，不相信會有大量警察因疫苗措施而辭職。

《紐約時報》報道，部分城市服務機構僱員疫苗接種率偏低，懲教署只有51%僱員接種最少1劑疫苗，警察局接種率為7成，消防及衛生部門均約為6成，全數低於紐約市84%成人接種首劑的水平。

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責任編輯：李俊儀

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