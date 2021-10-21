油價上漲　歐洲石油綜合企受惠

當前的能源危機突顯了適應氣候變化的迫切性需要，以及滿足全球能源需求以達到可持續復甦之間的平衡。現時的能源危機，估計主要由以下幾個因素導致：一）低估了大流行後的強勁復甦，因而推高了被壓抑的需求；二）大流行期間天然氣投資不足導致供應中斷； 三）ESG（環境、社會和治理）原因影響供需平衡，煤炭和油田等化石能源的資本支出減少；四）氣候變化來得比平常更快。

綠色倡議導致對油田的投資不足以及化石不符合ESG的觀念，令石油平衡傾斜於長期需求大於供應的方向。我們認為短期供應困難和需求被壓抑，油價達到每桶100美元並非沒有可能。需求方面，除了國際和商務旅行外，所有其他交通活動幾乎都回復到大流行前的水平。隨著全球經濟逐步重啟，我們認為對油價的需求將繼續保持高水平。至於供應，我們認為OPEC+很可能會堅持逐步增加產量的計劃，而他們應該非常清楚油價對其行動的敏感程度。因此，近期供應預期不會發生變化。

然而，由於能源危機可能會持續到寒冷的冬天，投資基調應該會更利好相關行業。歐洲石油綜合企受惠於油價上漲，投資者可以期待第三季強勁的收益和併購活動，以及下個月全球氣候談判和OPEC的措施，這可能會加強更高的油價前景。上游生產商應在第三季盈利報告中顯示改善的營運指數，並充斥著用於分配的多餘現金。即使自9月以來股價已上漲18%，油價和盈利已恢復到大流行前的水平，但股價仍落後。我們認為盈利驚喜和股息仍有上升空間，可能推動股價走高。行業目前的市盈率（P/E）為9.9倍，更是遠低於歷史平均和市場平均水平。