▲ 【Bitcoin】發改委將虛擬貨幣「挖礦」活動列入《產業目錄》淘汰類 挖礦對節能減排帶來不利影響

美國首家與比特幣（Bitcoin）掛勾的ETF正式上市，中國進一步整治虛擬貨幣「挖礦」活動。內媒報道，發改委就修改《產業結構調整指導目錄（2019年本）》公開徵求意見，為盡快推動整治虛擬貨幣「挖礦」活動有關工作部署落地落實，建議將「虛擬貨幣『挖礦』活動」條目以增補形式列入《目錄》淘汰類，文件施行日期起立即淘汰。中央認為，整治虛擬貨幣「挖礦」活動對促進我國產業結構優化、推動節能減排、如期實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。

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中國哪些地區掌控全球比特幣挖礦算力？【下一頁】

《目錄》增補的主要考慮為，虛擬貨幣「挖礦」活動指通過專用「礦機」計算生產虛擬貨幣的過程，能源消耗和碳排放量大，對國民經濟貢獻度低，對產業發展、科技進步等帶動作用有限，加之虛擬貨幣生產、交易環節衍生的風險越發突出，其盲目無序發展對推動經濟社會高質量發展和節能減排帶來不利影響。

國務院於9月3日同意，發改委會同中宣部等11個部門聯合印發《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》，相關文件均提出將「虛擬貨幣『挖礦』活動」增補列入《產業結構調整指導目錄（2019年本）》“淘汰類”，為《目錄》增補提供了政策依據。

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