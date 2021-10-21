【大灣區薪酬】大灣區加薪幅度勝香港　港企明年薪酬料最高調整至2.4%

▲ 浸會大學於今（21日）公布一項薪酬及福利調查報告，本年度香港企業加薪幅度介乎1.3%至2.1%。

疫情持續為全球經濟帶來影響，企業在薪酬福利預算方面繼續抱持謹慎態度。浸會大學於今（21日）公布一項薪酬及福利調查報告，本年度香港企業加薪幅度介乎1.3%至2.1%，廣東省城市企業加薪幅度高於港澳地區，本年度加薪幅度最高達6%。

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該調查由浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、香港人才管理協會等機構合作進行，在去年7月至今年6月期間，訪問粵港澳三地共302間公司，當中有94間機構來自香港。數據顯示，本年度香港平均薪金調整幅度介乎1.3%至2.1%，預計2022年不同工作職級的整體加薪幅度介乎於1.9%至2.4%。

至於廣東省城市機構，本年度平均薪金調整幅度介乎5.6%至6%，預計明年各職級的整體調整加幅預測介乎5.3%至5.8%，該比例遠高於香港。

應屆畢業生薪酬方面，香港人才管理協會副會長梁偉佳指出，本年度本港大學畢業生平均起薪為1.4萬至1.7萬元，較廣東省城市畢業生的平均起薪高（約6,083至8,516港元）。

雖然廣東省內起薪點較香港低，梁偉佳就指，近年內地發展迅速，隨著畢業生工作經驗不斷增加，其跳薪及晉升速度速度也較香港快。他表示，「大學畢業生最快可在5年內升至經理級，但本地畢業生或需時10年。」

若按行業劃分，本港大學畢業生最高起薪點的前三大行業與去年一樣。當中「工程」職能及資訊科技職能錄得最高平均起薪點，平均入職月薪為17,206元及16,287元。「工程」職能的碩士學位或以上畢業生平均起薪點為19,038港元，資訊科技的碩士學位起薪點達到17154元。

至於廣東省城市，「研發」及「生產」職能的碩士學位或以上學歷畢業生的平均入職薪金最高，分別為9,128及7,992人民幣。

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記者：李寶如