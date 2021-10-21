【新冠疫苗】打科興無綠色通行證 意大利華人斥不公平

意大利上周五（15日）起實施綠色通行證措施，要求僱員出入工作場所需出示綠色通行證。有意大利華人表示接種科興疫苗未獲當局認可，因而無法取得綠色通行證，批評政府做法不公平。

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意大利民眾如要取得綠色通行證需符合以下條件其一，包括已經接種新冠疫苗、持有過去48小時有效的新冠陰性檢測結果或為新冠康復者。

措施推出後引起部分民眾不滿，在意大利多個城市都有民眾示威，甚至與警方發生衝突。

意大利托斯卡納（Tuscany）普拉托市（Prato）為紡織業中心，有大量華人於當地工作及居住。

路透社報道，普拉托市一個規模達2.5萬人的華人社區，當中有不少華人在中國接種了科興疫苗，但未獲意大利政府認可，無法取得綠色通行證。

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華人社區領袖Luca Zhou Long致函托斯卡納區議長，形容華人接種了科興疫苗無法上班是官僚主義障礙，促請對方解決上述問題。

Luca Zhou Long於信中批評，他們並非因為無打疫苗，而是因無法取得通行證而無法工作，強調這種情況為生産帶來很大困難。

意大利人要以接種疫苗方式取得綠色通行證，政府目前僅認可輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）及強生（Johnson & Johnson）疫苗。

科興疫苗暫未獲歐盟認可，但世衛已經緊急批准使用科興疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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