科網股反彈　宜鬆綁勿高追話你知點解

科網股昨日乘馬雲現身反彈撐起港股大市，今早普遍回落，阿里巴巴 （09988） 股價今早跌近1%，小米 （1810） 跌逾2%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 亦齊跌，耀才證券研究部總監植耀輝認為持科網股現時宜鬆綁，想知原因？立即點擊收看／收聽詳細分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code）

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00：00 - 港股今日焦點速覽 科技股真·反彈？

01：07 - 美股外圍市況速覽

01：50 - 港股ADR表現

02：15 - 亞太股市早段市況速報

02：55 - 11月「收水」對美股行情影響不大？

05：28 - 美股後市睇Tesla 供應鏈成憂慮

08：04 - 港股上日市況速覽

09：12 - 負面因素仍未解決 恒指有條件再突破？

12：28 - 中國恒大 （03333） 未到低位？

13：29 - 馬雲現身 科網股宜乘機鬆綁？

16：28 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 288元有貨應分注減磅？

17：49 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 考慮減磅？

19：46 - 港股開市前市況速報

22：00 - ET個股推介 - 京東健康 （06618）

23：00 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.64元買入應沽定長揸？

25：07 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 9.1元入貨現價應沽？

25：44 - 觀眾問股：牛熊攻略 恒指短期見頂機會大唔大？

26：58 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） VS 藥明生物 （02269）

28：49 - 觀眾問股：小米 （01810） 可重上26.8元？值得買入？

30：03 - 觀眾問股：九毛九 （09922） 短期要嚴守止蝕？

31：10 - 觀眾問股：融創中國 （01918） 何時沽？內房股仍有機會跌？

32：46 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 有條件再升？

33：45 - 觀眾問股：波司登 （03998） 乘雙十一效應短期有憧憬？

36：07 - 觀眾問股：粵豐環保 （01381） VS 光大環境 （00257） 點揀？

38：30 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 上望價位？

39：43 - 觀眾問股：京東 （09618） 咩價位可再入？

41：04 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 前景分析

41：45 - 觀眾問股：首隻Bitcoin ETF可考慮？

42：48 - 觀眾問股：大家樂 （00341） 點睇？

43：33 - 港股早段市況速報

45：50 - 內地早段市況速報

46：08 - 財經日誌提提你