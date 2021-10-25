【新股IPO】微創機器人2252錄110億孖展、超購69倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛

▲ 微創機器人開始招股 孖展緊貼追蹤

由微創醫療 （00853） 分拆的微創機器人 （新上市編號：02252） 正在招股，一手入場費21817.7元，周二（26日）截止招股。綜合數間券商數據，微創機器人目前合共錄得110.3億元孖展認購，超額認購約69.5倍。有券商建議，投資者可密切關注該股的孖展超購情況，若超購過百倍，可以考慮「奮身」認購。

當中，富途證券借出31.6億元，輝立證券借出12億元，信誠借出6.2億元，方德證券借出8億元，耀才證券借出6億元。

微創機器人招股詳情

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信誠證券聯席董事張智威表示，微創機器人屬於「微創系」，研發的手術機器人亦屬於獨特賽道，具有增長前景，再加上引入的基石亦幾乎是「粒粒皆星」，因此收到很多客戶對該股的查詢。

他續指，微創機器人雖然在行業前景以及引入的基石投資者等方面來看，都十分吸引，但近來生物科技板塊仍未回暖，難以判斷該股首掛能否有出色表現。他建議，投資者未來數日可以持續留意孖展超購情況，若果微創醫療超購過百倍，可以「奮身」認購，若只超購數十倍，則宜小注認購。

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記者：梁安琪

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