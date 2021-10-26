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【新股IPO】微創機器人2252招股價上限定價　孖展超購80倍錄127.5億

新股IPO 17:05 2021/10/26

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微創機器人開始招股 孖展緊貼追蹤

由微創醫療 （00853） 分拆的微創機器人 （新上市編號：02252） 今日截止招股，據外電報道指，公司將以招股價上限43.2元定價，集資近15.64億元。

綜合數間券商數據，微創機器人目前合共錄得127.6億元孖展認購，超額認購逾80倍。當中，富途證券借出33.5億元，輝立證券借出16.3億元，華泰借出近13億元，信誠借出6.2億元，方德證券借出8億元，耀才證券借出13億元。

微創機器人招股詳情

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信誠證券聯席董事張智威表示，微創機器人屬於「微創系」，研發的手術機器人亦屬於獨特賽道，具有增長前景，再加上引入的基石亦幾乎是「粒粒皆星」，因此收到很多客戶對該股的查詢。

他續指，微創機器人雖然在行業前景以及引入的基石投資者等方面來看，都十分吸引，但近來生物科技板塊仍未回暖，難以判斷該股首掛能否有出色表現。他建議，投資者未來數日可以持續留意孖展超購情況，若果微創醫療超購過百倍，可以「奮身」認購，若只超購數十倍，則宜小注認購。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

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微創機器人（02252） 港股 分拆 手術 生物科技 微創醫療（00853） 孖展 IPO

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