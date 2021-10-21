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打卡影相做善事！ 樂善堂「樂遊 • 探索」之旅

都會情報 12:40 2021/10/21

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搵個Weekend出去探索香港，拍照打卡仲可以做善事？
 
疫情下，不少留在家中的銀髮族，因為不便出門，長期留在家中，面對龐大的孤獨感。
不如由你，代替不便外出的長者出外探索，並將旅程的快樂帶回家！

「樂善堂線上萬人行2021」現正接受公眾參與！

參加個人組或親子及團體組，立即獲得全套精美紀念品。紀念品包括畫上百多年前面貌的透明景點卡，參加者需要到達卡上其中一個景點，舉起拍照打卡，將古今樣貌作對比。將相片上載至活動專頁可獲完成證書，最具特色的相片更有機會獲得超級市場現金券！

立即報名，帶上景點卡及一日遊地圖出發！
走訪港九新界充滿歷史痕跡的社區，重新發掘香港的傳統與人情味，並將樂趣帶回家中分享。

活動所籌得之善款將用作支援認知障礙症人士及其照顧者。你的每一步，都在支持認知障礙症人士。

由11月1日至12月20日，為期七星期，跟著樂善堂展開「樂遊 • 探索」之旅，在行樂時同時助人！

活動詳情
更多請瀏覽樂善堂活動專頁：https://www.lstcharitywalk.com/ 

查詢
熱線：2272 9808 / 5485 1633 (WhatsApp)
電郵：development@loksintong.org

（資料由客戶提供）

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