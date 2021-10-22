【MIRROR x 黃子華】滙豐推EveryMile信用卡、最低「2元1里」　鏡仔Lokman、Tiger聯鄭中基黃子華揭幕（多圖）

▲ 【MIRROR x 黃子華】滙豐推EveryMile信用卡、最低「2元1里」 兩名鏡仔Lokman、Tiger聯鄭中基黃子華揭幕

HSBC滙豐推出針對千禧世代的新信用卡EveryMile，凡於本地交通、咖啡店及輕食，以及網上娛樂消費三大類別消費，可以「每2元1里數」兌換，涉及約60個商戶，而其他本地及海外簽賬則為「5元1里數」。滙豐今年先後邀請MIRROR成員姜濤及男團ERROR代言，滙豐EveryMile再有MIRROR成員助力宣傳，包括隊長Lokman楊樂文及老虎仔Tiger邱傲然，並且有黃子華、鄭中基代言。

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迎新優惠方面，發卡後首60日簽賬滿4,000元可換股10,000飛行里數；消費1.5萬元可換取25,000飛行里數。

由於滙豐是次信用卡揭幕並非公開活動，「頭巾兵團」或「小虎隊」要望門輕歎，但現場不少滙豐職員參與。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，上半年信用卡簽帳額按年增長兩成，已大約回復至2019年同期水平，而8月份簽帳額在消費券效應帶動下更錄得約三成增長，預期全年信用卡簽帳額增長可以維持在兩成水平。她又透露，上半年個人貸款錄單位數增幅。

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