【MIRROR x 黃子華】滙豐推新旅遊主題信用卡、最低2元換1飛行里數　兩名鏡仔出席揭幕宣傳

▲ 滙豐推新旅遊主題信用卡 兩名MIRROR鏡仔、黃子華及鄭中基均出席揭幕宣傳

HSBC滙豐推出針對千禧世代的新信用卡EveryMile，凡於本地交通、咖啡店及輕食，以及網上娛樂消費三大類別消費，每2元可賺取1飛行里數，而其他本地及海外簽賬則為每5元賺取1飛行里數。

迎新優惠方面，發卡後首60日簽賬滿4,000元可換股10,000飛行里數；消費1.5萬元可換取25,000飛行里數。

今年先後邀請人氣男團MIRROR成員姜濤及ERROR代言，滙豐更稱宣傳有迴響。滙豐為宣傳其針對香港千禧世代客群及旅遊愛好者而設的滙豐EveryMile信用卡揭幕，再次邀請兩名MIRROR成員助力宣傳，力拓年輕客群。

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滙豐周五舉行滙豐EveryMile信用卡揭幕活動，出席者除滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀外，還有4位嘉賓，包括黃子華、剛為MIRROR教主Anson Lo盧瀚霆MV粉墨登場的鄭中基、MIRROR隊長Lokman楊樂文及老虎仔Tiger邱傲然。

由於滙豐是次信用卡揭幕並非公開活動，一眾頭巾兵團或小虎隊可能要望門輕歎。

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