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【MIRROR x 黃子華】滙豐又請MIRROR成員助力宣傳　兩名鏡仔周五出席滙豐EveryMile信用卡揭幕

Hot Talk 12:43 2021/10/21

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【MIRROR】滙豐又請MIRROR成員助力宣傳　兩名鏡仔周五出席滙豐EveryMile信用卡揭幕

HSBC滙豐今年先後邀請人氣男團MIRROR成員姜濤及ERROR代言，滙豐更稱宣傳有迴響。滙豐周五為宣傳其針對香港千禧世代客群及旅遊愛好者而設的滙豐EveryMile信用卡揭幕，再次邀請兩名MIRROR成員助力宣傳，力拓年輕客群。

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滙豐周五舉行滙豐EveryMile信用卡揭幕活動，出席者除滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀外，還有4位嘉賓，包括黃子華、剛為MIRROR教主Anson Lo盧瀚霆MV粉墨登場的鄭中基、MIRROR隊長Lokman楊樂文及老虎仔Tiger邱傲然

由於滙豐是次信用卡揭幕並非公開活動，一眾頭巾兵團或小虎隊可能要望門輕歎。

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*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

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